Robert Mitchell Jennings (61) is eerste gevangene die dit jaar geëxecuteerd wordt in VS: 31 jaar geleden schoot hij agent dood, dit waren zijn laatste woorden HA

31 januari 2019

08u53

Bron: AFP, ABC 13 0 In de Verenigde Staten is gisteren voor de eerste keer dit jaar een gevangene geëxecuteerd. De 61-jarige Robert Mitchell Jennings kreeg de doodstraf omdat hij meer dan 30 jaar geleden een politieagent had vermoord. De dodelijke injectie werd toegediend in de executiekamer van de gevangenis van Huntsville, in de Amerikaanse staat Texas. De man overleed bijna twintig minuten later, om 18.33 uur plaatselijke tijd.

Robert Mitchell Jennings beroofde op 19 juli 1988 samen met een medeplichtige een erotische bioscoop en viel vervolgens binnen in de aanpalende boekenwinkel, blijkt uit de gerechtelijke documenten. De 24-jarige agent Elston Howard was op dat moment in de winkel aanwezig om een boete uit te schrijven voor het illegaal verdelen van pornofilms. De politieman werd door de overvaller onmiddellijk neergeschoten. Terug in de auto vertelde Jennings aan zijn medeplichtige wat er was gebeurd. De handlanger dwong hem uit de wagen te stappen en schoot hem in de hand.

Beroep

Jennings begaf zich gewond naar het ziekenhuis, waar hij werd opgepakt. Hij werd in 1989 ter dood veroordeeld en ging meerdere keren tegen die uitspraak in beroep. De verdediging wees onder andere op de moeilijke jeugd van de man en op zijn beperkte verstandelijke capaciteiten. Een laatste beroep werd deze week door het hof van beroep nog verworpen.



Vlak voor zijn executie vroeg Jennings aan de aanwezige pastoor of die de naam van de doodgeschoten agent kende. Toen die niet leek te reageren, vroeg een gevangenismedewerker om door te gaan met de straf. In zijn laatste woorden zei de ter dood veroordeelde: “Aan mijn familie en vrienden, het was een mooie reis. Ik hoop dat de familie van de politieagent rust vindt. Hou jullie goed en probeer van het leven te genieten.”

Eerbetoon

Buiten de gevangenismuren brachten ongeveer 100 agenten een eerbetoon aan hun doodgeschoten collega. Leden van een motorclub die de politie steunt, lieten de motor van hun tweewieler draaien. Een indrukwekkend gebrul dat volgens ABC 13 tot in de executiekamer te horen was.

Om 18.33 uur plaatselijke tijd werd het overlijden van Jennings vastgesteld. Hij is de eerste gevangene die dit jaar in de VS ter dood werd veroordeeld. Vorig jaar werden in de Verenigde Staten in totaal 25 executies uitgevoerd. Texas was goed voor de helft (13) ervan.