Robert Abela nieuwe premier van Malta na politieke crisis om moordzaak journalist IB

12 januari 2020

02u28

Bron: Belga 0 In Malta is Robert Abela verkozen als de nieuwe leider van de regerende Arbeiderspartij. Dat heeft de partij deze nacht aangekondigd. Hij wordt meteen ook de nieuwe premier van het land en zal huidig eerste minister Joseph Muscat vervangen. Die werd gedwongen om af te treden naar aanleiding van het onderzoek naar de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia.

Abela, die ongeveer 8 procent meer stemmen wist te verzamelen dan zijn rivaal Chris Fearne, zal maandag worden beëdigd als premier.

Muscat bevestigde begin december al dat hij in januari zou opstappen eens zijn partij een nieuwe leider had gekozen. Hij was onder druk komen te staan omdat regeringsleden uit zijn naaste omgeving werden gelinkt aan het onderzoek naar de moord op de journaliste. Critici beschuldigden de regering er onder meer van het onderzoek naar de moord te hebben vertraagd of zelfs te hebben verhinderd.

Caruana Galizia werd op 16 oktober 2017 bij een bomaanslag op haar auto vermoord. De toen 53-jarige journaliste had onder meer onderzoek gedaan naar corruptie bij de regering en zakenlui op Malta.