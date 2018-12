Rob (50) raakte ernstig verbrand, kreeg een donornier, een hartinfarct en twee keer kanker. En hij is opnieuw ziek Heel Texel zamelt geld in voor de dure behandeling van Rob Hanneke Van Houwelingen

18 december 2018

12u03

Bron: AD 2 Rob Daalder (50) raakte ernstig verbrand, kreeg een donornier, een hartinfarct en twee keer kanker. En hij is opnieuw ziek. Een operatie in Amerika is zijn laatste kans, maar die kan hij niet betalen. Dus zamelt heel Texel geld in voor hun geplaagde eilandgenoot.

Echtgenote Mirjam Daalder kreeg afgelopen week op straat plots geld in handen gedrukt. “Voor Rob”, zeiden kennissen tegen haar. En in het kapsalon waar ze werkt, werd ze nog eens tot tranen geroerd. Een klant van 80 jaar vertelde dat ze het verjaardagsgeld van haar kinderen dit jaar aan Rob schenkt.

Mirjam is er stil van. Haar man Rob, met wie ze al sinds haar 15de samen is, is ernstig ziek. Na eerdere tegenslagen in zijn leven heeft hij nu een beschadiging in zijn hersenvlies, waardoor er hersenvocht lekt. Dat leidt tot zo'n heftige hoofdpijn, ongecontroleerde bewegingen en evenwichtsproblemen dat de Texelaar alleen nog maar plat kan liggen. “We proberen positief te blijven maar het leven is niet zo leuk meer.” Mirjam voert het woord, omdat praten voor Rob te vermoeiend is. “Hij wordt steeds slapper.”

