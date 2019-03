Rivier in Chicago kleurt groen ter ere van St. Patrick’s Day Redactie

16 maart 2019

21u57

Bron: VTM Nieuws 0

Morgen vieren Ieren overal ter wereld hun nationale feestdag St. Patrick’s Day. Niet alleen in Ierland zelf is dat een groot feest, maar ook in andere landen wordt mee gefeest. Omdat er heel wat Ieren in Chicago wonen, kleurt de stad al sinds 1962 de rivier groen. Dat levert deze prachtige beelden op.