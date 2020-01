Rivaliserende partijen in Libië beschuldigen elkaar dat ze staakt-het-vuren schenden IB SPS

12 januari 2020

15u05

Bron: Belga 0 De rivaliserende partijen in Libië, die net na middernacht een akkoord bereikten over een staakt-het-vuren, hebben elkaar er vanmiddag al van beschuldigd dat ze dat bestand hebben geschonden. In de buurt van de hoofdstad zou er geschoten zijn en waren er naar verluidt gevechten.

De strijdkrachten van generaal Khalifa Haftar kondigden gisteren net voor middernacht een staakt-het-vuren aan. Een woordvoerder van het zelfverklaarde Libische Nationale Leger (LNA) van generaal Haftar waarschuwde de rivaliserende troepen van de regering in Tripoli voor een “harde repliek” indien het staakt-het-vuren wordt geschonden.

De regering van nationale eenheid (GNA) van leider Fayez al-Sarraj, die erkend wordt door de Verenigde Naties (VN), bevestigde het staakt-het-vuren vanaf zondag 12 januari net na middernacht. Hij benadrukte wel dat zijn troepen het recht hebben om “elke agressieve aanval te beantwoorden die zou komen van het andere kamp”. De GNA aanvaardt het staakt-het-vuren op vraag van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin.

In het centrum van Tripoli was even na middernacht nog artillerievuur te horen, maar onmiddellijk daarna werd het volgens ooggetuigen stil. Vanmiddag waren er dan beschuldigingen langs beide kanten dat het bestand geschonden wordt. Zo zou er op meer dan één plaats gevochten zijn in de buurt van Tripoli.

Tussenstation voor Afrikaanse migranten

Ook de Europese Unie dreef recent haar inspanningen op om via diplomatieke weg een politieke oplossing voor het geweld in Libië te bereiken. Het belang van het conflict kan niet onderschat worden. Libië is een belangrijk tussenstation voor Afrikaanse migranten die Europa trachten te bereiken, maar herbergt ook grote olie- en gasvoorraden. Vanwege dat strategisch belang trekken de rivaliserende kampen de steun van verschillende landen aan, die in het Noord-Afrikaanse land riskeren in een proxy-oorlog verzeild te geraken, net als in Syrië reeds het geval is.