Rivalen Ghani en Adullah allebei ingezworen als president van Afghanistan YV

09 maart 2020

13u07

Bron: Belga 0 De Afghaanse presidentskandidaten Ashraf Ghani en Abdullah Abdullah zijn maandag beiden ingezworen als nieuwe president van Afghanistan, tijdens twee aparte ceremonies.

Ghani werd midden februari uitgeroepen tot de winnaar van de presidentsverkiezingen van september, maar Abdullah was niet akkoord met die uitslag en riep zichzelf uit tot winnaar.

Tijdens de plechtigheden waren in de Afghaanse hoofdstad Kaboel twee ontploffingen te horen. “Ik heb geen kogelvrije vest, enkel mijn hemd”, zei Ghani tijdens zijn toespraak, terwijl in het presidentieel paleis het alarm te horen was. “Ik zou blijven zelfs als ik mezelf moet opofferen.”

Tien dagen geleden sloten de Verenigde Staten en de moslimterroristen van de taliban een akkoord na een week van minder geweld. Door het akkoord van zaterdag werd de weg voorbereid voor vredesgesprekken tussen Afghanen, die dinsdag in Oslo zouden moeten starten.