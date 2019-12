Riskante bergingsoperatie na vulkaanuitbarsting op White Island: al één lichaam geborgen HLA

12 december 2019

21u38

Bron: The Guardian, New Zealand Herald, ANP 0 Een gespecialiseerd team van het Nieuw-Zeelandse leger is geland op het vulkanische White Island /Whakaari om daar met een riskante operatie te proberen de lichamen te bergen van mensen die omkwamen bij de uitbarsting maandag. Dat heeft de politie laten weten. Eerder vandaag werden familieleden van de slachtoffers per boot naar het eiland gebracht voor een laatste groet.

Tot nu toe vond de politie het te gevaarlijk om het eiland te betreden, omdat wetenschappers waarschuwen voor het gevaar van een nieuwe vulkaanuitbarsting. De kans op een nieuwe eruptie wordt geschat op 50 tot 60 procent. “Bij een nieuwe uitbarsting zullen de reddingswerkers oog in oog komen te staan met magma, hete stoom en kanonachtige-rotsblokken,” legt vulkanoloog Nico Fournier uit.

Onder druk van de familieleden werd beslist om toch door te gaan met de reddingsoperatie, omdat gevreesd wordt dat na een tweede uitbarsting mogelijk niets meer terug te vinden zal zijn van de slachtoffers. Zes lichamen werden al gelokaliseerd bij onderzoek met onder andere drones. Voor een zoektocht naar twee andere lichamen is slechts zeer beperkt ruimte.

Moeizame operatie

Adjunct-politiecommissaris Mike Clement meldde dat voorlopig alles verloopt zoals gehoopt: “Er zijn veel dingen die kunnen misgaan met het reddingsplan, aangezien we niet alle omstandigheden onder controle hebben. De windrichting is niet perfect, maar de vulkaan gedraagt zich en de zee is handelbaar, dus die zaken spelen in ons voordeel.” Omdat de omstandigheden moeilijk zijn, verloopt de bergingsactie moeizaam en traag.

Intussen werden al zes lichamen geborgen en wordt de operatie om de lichamen per helikopter van het eiland te halen voorbereid.

Familie brengt laatste groet

Eerder vandaag werden familieleden van de vermiste personen per boot naar het eiland gebracht, waar ze een laatste groet brachten aan hun geliefden.

Officieel staat het dodental nu op acht, maar daar komen de acht slachtoffers die nog op het eiland zijn bij. Op het eiland bevonden zich 47 mensen ten tijde van de vulkaanuitbarsting. De Nieuw-Zeelandse autoriteiten sluiten niet uit dat er nog mensen die nu in het ziekenhuis liggen, bezwijken aan hun verwondingen.

Bekijk ook: