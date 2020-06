Risicovolle fase: verwijderen van verwoeste steigers bij Notre-Dame van start ADN

08 juni 2020

12u38

Bouwvakkers zijn maandag begonnen met het verwijderen van bouwsteigers die zijn verwoest tijdens de brand in de Notre-Dame in Parijs. Het gaat om tonnen samengesmolten metaal. Het weghalen van dat puin wordt gezien als een van de meest risicovolle fases van de hersteloperatie.

De steigers stonden bij de eeuwenoude kathedraal toen daar in april vorig jaar brand uitbrak. Ze waren neergezet vanwege renovatiewerk en moeten nu worden verwijderd zonder het beroemde gebedshuis in Parijs verder te beschadigen.





Het afvoeren van die tienduizenden metalen buizen heeft de nodige voeten in de aarde. Het is de bedoeling dat aan kabels hangende bouwvakkers de beschadigde steiger in stukken gaan zagen.



