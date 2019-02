Risico's rond dam ArcelorMittal in Brazilië FVI

08 februari 2019

14u01

Bron: Belga 2 De Braziliaanse autoriteiten hebben staalconcern ArcelorMittal gewaarschuwd voor de risico's rond een dam bij een ijzerertsmijn van het bedrijf. Ongeveer vijftig families werden geëvacueerd uit het gebied. Eerder in januari eiste een andere dambreuk in Brazilië nog 150 levens, 180 personen zijn nog steeds vermist.

Het gaat om de mijn Serra Azul in de staat Minas Gerais. ArcelorMittal, het grootste staalconcern ter wereld met onder meer een vestiging in Gent, liet weten uit voorzorg mensen te evacueren. De topman van ArcelorMittal in Brazilië, Benjamin Baptista, heeft zich intussen al verontschuldigd voor de overlast bij de lokale gemeenschap. Volgens hem is het de enige juiste beslissing en de autoriteiten zijn het daarmee eens. Experts onderzoeken de situatie nu verder.

In januari bezweek nog een dam bij een ijzerertsmijn van de Braziliaanse mijnbouwer Vale. Een enorme stroom modder en afval bedolf delen van het terrein en naburige wooncomplexen in de buurt van Brumadinho in de staat Minas Gerais. Er zijn inmiddels 150 slachtoffers van die dambreuk geborgen en er worden nog steeds meer dan 180 mensen vermist.