Risico op wereldwijde voedselcrisis door coronavirus KVE

01 april 2020

14u58

Bron: Belga 6 Er bestaat een risico op "voedseltekort" op de wereldmarkt door verstoringen in de internationale handel en de voedselbevoorrading die te maken hebben met Covid-19, zo hebben de voorzitters van twee agentschappen van de Verenigde Naties en van de Wereldhandelsorganisatie gewaarschuwd.

"De onzekerheden in verband met de beschikbaarheid van voedsel kunnen een golf van exportbeperkingen uitlokken", die op haar beurt "een tekort op de wereldmarkt" teweegbrengt, zeggen de Chinees Qu Dongyu, die de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) leidt, de Ethiopiër Tedros Adhanom Ghebreyesus, algemeen directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), en de Braziliaan Roberto Azevedo, het hoofd van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), in een gezamenlijke mededeling.

Voor de drie organisaties, die gezondheid, voedsel en wereldhandel onder hun hoede hebben, is het "belangrijk" de handel te verzekeren, "in het bijzonder om voedseltekorten te vermijden", zo staat in de tekst.

Geblokkeerde landbouw

De organisaties maken zich onder meer zorgen over "de vertraging van het verkeer van de arbeiders uit de landbouw- en voedselindustrie", wat heel wat landbouw in het Westen blokkeert, en over de "vertraging aan de grenzen voor containers" met goederen die daardoor bederven en verspild worden.



Ze benadrukken ook de nood aan "bescherming" van de werknemers van de voedselproductie, van de arbeiders in de voedselverwerking en distributie, om "de verspreiding van het virus in de sector te verkleinen en de ketens van de voedselbevoorrading in stand te houden".

