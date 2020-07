Risico op milieu- en humanitaire ramp: Verwaarloosde Jemenitische olietanker dreigt 1 miljoen vaten olie in zee te lekken kv

15 juli 2020

23u44

15 juli 2020

Bron: Belga

Een 44 jaar oude olietanker die voor de kust van Jemen voor anker ligt, dreigt voor een milieuramp én voor een humanitaire catastrofe te zorgen indien er niet snel wordt opgetreden. Dat heeft de VN-Veiligheidsraad vandaag gezegd.

Sinds het conflict in Jemen in 2015 escaleerde, wordt de FSO SAFER-olietanker niet langer onderhouden. Door de slechte staat waarin het schip verkeert, dreigen er meer dan 1 miljoen vaten olie in zee te lekken, luidt het. De machinekamer overstroomde in mei, waardoor het risico dat het schip zinkt of ontploft nog groter is geworden. Dringende reparatiewerken hebben tijdelijk voor soelaas gezorgd, maar er is een permanente oplossing nodig, aldus de VN in een persbericht.

“Indien de tanker blijft lekken, kan er tot vier keer meer olie in de Rode Zee vloeien dan dat er vrijkwam bij de olieramp met de Exxon Valdez in 1989 in Alaska en zullen de ecosystemen en de visserij voor lange tijd schade ondervinden”, verklaarde Inger Andersen, directeur van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties aan de Veiligheidsraad. “Mensen die nu al verarmd zijn door het conflict, zullen nog meer lijden. Preventie is de enige weg voorwaarts”, aldus Andersen.



Een olielek zou maar liefst 1,6 miljoen mensen in Jemen direct treffen.