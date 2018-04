Rio sluit helft van politieposten in favela's kv

29 april 2018

00u40

Bron: Belga 0 De Braziliaanse regering sluit bijna de helft van de politieposten van de UPP (Unidade de Polícia Pacificadora), een politie-eenheid met als doel de vrede te herstellen in de favela's in Rio de Janeiro. Dat werd vrijdagavond aangekondigd. In totaal worden 12 van de 38 posten van de UPP gesloten, terwijl er nog eens zeven andere fuseren met andere politie-eenheden.

De UPP werd in 2008 opgericht om de vrede te herstellen in de arme wijken die gecontroleerd worden door drugshandelaars. Het project focuste vooral op favela's in de buurt van toeristische wijken, met het oog op het WK voetbal van 2014 en de Olympische Spelen van 2016.

Vlak na de oprichting van de UPP zakte de criminaliteitsstatistieken in de betrokken probleemwijken. Maar vanaf 2013, toen steeds meer berichten van excessen en corruptie bij de dienst de kop opstaken, werd de geloofwaardigheid van het programma ondermijnd. Een rapport van de militaire politie stelde zelfs dat de autoriteiten "de controle verloren hebben" in de favela's, waar bijna een kwart van de inwoners van Rio leeft.

"Niemand wilde de UPP opdoeken, maar bereiken de eenheden nog hun doel? Laten we eerlijk zijn, dat is niet het geval", zei vrijdag de minister van Openbare Veiligheid Raul Jungmann. Volgens hem maakt de sluiting van de politieposten het mogelijk om het aantal patrouilles op de straat te verhogen.

