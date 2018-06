Ringstaartmaki ontsnapt uit gloednieuw verblijf in Beekse Bergen en wordt doodgereden Yvonne van Beek

20 juni 2018

21u50

Bron: AD.nl 1 Een ringstaartmaki is uit zijn gloednieuwe verblijf in het Nederlandse Safaripark Beekse Bergen ontsnapt en doodgereden door een auto.

Het personeel van het dierenpark is 'heel aangeslagen', laat een woordvoerster weten. Het nieuwe wandelgebied Edge of Africa werd zaterdag nog feestelijk geopend, maar een van de ringstaartmaki's vond enkele dagen later een uitweg. Via een hoog stuk bamboe sprong het dier in een boom, waarna het buiten het verblijf terechtkwam.

"De maki was eerst nog wel op het terrein van de Beekse Bergen", vertelt een persvoorlichtster. "Maar gisteravond kregen wij berichten van omwonenden dat het beestje aan de kant van Goirle buiten het dierenpark was gezien." Verzorgers probeerden het dier met man en macht te vangen, maar dat lukte niet. Vanochtend werd de maki door een auto doodgereden.

"Het is echt heel sneu", klinkt het bij het park. "Maki's zijn groepsdieren, dus dit beestje moet helemaal in paniek zijn geweest." Beekse Bergen heeft meteen maatregelen genomen. De stukken bamboe zijn allemaal kortgeknipt en het verblijf is 'nog wel zes keer gecheckt'.

Verdrietig nieuws: één van onze ringstaartmaki's is buiten het Safaripark terecht gekomen. Onze verzorgers hebben er alles aan gedaan om hem terug te vinden. Helaas heeft de ringstaartmaki het niet overleefd. We zijn ontzettend geschrokken en erg verdrietig dat dit is gebeurd. pic.twitter.com/lXCZ3WGeJh Beekse Bergen(@ Beekse_Bergen) link