Rijstmerk Uncle Ben’s krijgt nieuwe naam en logo NLA

23 september 2020

12u48

Bron: Belga 10 Het merk Uncle Ben's, bekend van onder meer rijst en sauzen, verdwijnt. De Amerikaanse levensmiddelenproducent Mars schrapt het logo van Uncle Ben's, een oudere zwarte man. De naam wordt veranderd in Ben's Original. Vanaf volgend jaar zal het nieuwe merk in de winkels te vinden zijn.

Het merk en het logo van Uncle Ben's wordt door sommigen als racistisch ervaren. Mars had al aangegeven het merk te gaan herzien. 'Uncle' was een gebruikelijke bijnaam voor oudere mannelijke slaven of bedienden in het zuiden van de Verenigde Staten. Het merk stamt uit 1943, de zwarte man in het logo kwam er drie jaar later bij.

Meer en meer bedrijven reageren in het licht van Black Lives Matter en de antiracismebeweging op gevoeligheden rond racistische uitingen. Zo verdween eerder al het pannenkoekenmerk Aunt Jemima, van wie de naam en het logo controversieel zijn. Quaker Foods, dat onderdeel is van PepsiCo, schrapte het merk. Unilever veranderde dan weer de naam van een witmakende gezichtscrème Fair & Lovely in India, omdat die naam impliceerde dat een lichte (“fair”) huid mooier (“lovely”) is.