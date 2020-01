Rijkste vrouw van Afrika met vermogen van 2 miljard formeel aangeklaagd voor fraude ttr

23 januari 2020

10u43

Bron: belga 4 Isabel dos Santos, de dochter van ex-president Jose Eduardo dos Santos, wordt in Angola formeel aangeklaagd voor fraude, verduistering en het witwassen van geld. Dat heeft de Angolese procureur-generaal gisterenavond bekendgemaakt.

Dos Santos wordt ook aangeklaagd voor machtsmisbruik, sociale fraude en valsheid in geschrifte tijdens haar ambtstermijn aan het hoofd van de nationale oliemaatschappij Sonangol. Dos Santos was er vanaf 16 juli 18 maanden voorzitter, tot ze eind 2017 werd afgezet uit haar functie door huidig president Joao Lourenco.

Ze stond ook aan het hoofd van verschillende andere Angolese overheidsbedrijven in de telefoon- en mijnbouwsector en verwierf belangen in andere groepen, waaronder het bankwezen in Portugal. Dos Santos staat bekend als de rijkste vrouw van Afrika met een fortuin van bijna 2 miljard euro. Terwijl Dos Santos (46) en haar man Sindika Dokolo (47) genieten van een leven van luxe, moet ruim de helft van de bevolking rondkomen met minder dan 1,5 euro per dag.

“Luanda Leaks”

De details van de vermeende misbruikpraktijken van dos Santos raakten zondag bekend, nadat het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) een reeks documenten had gepubliceerd, de zogenaamde "Luanda Leaks". Uit het onderzoek werd duidelijk hoe ook verschillende westerse bedrijven, advocaten en ambtenaren dos Santos hadden geholpen bij de fraude.

De vrouw ontkent alle beschuldigingen. “Mijn fortuin is er gekomen door mijn karakter, mijn intelligentie, mijn opleiding, mijn professionele capaciteiten en mijn doorzettingsvermogen”, verklaarde dos Santos. Volgens haar is ze het slachtoffer van een politieke heksenjacht onder leiding van de nieuwe president van Angola, João Lourenço. Hij zou Dos Santos op die manier willen uitschakelen als potentiële politieke tegenstander. Ze beweert immers te “overwegen” om zich kandidaat te stellen tijdens de volgende presidentsverkiezingen.