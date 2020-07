Rijkste man ter wereld was nooit zo rijk: zo groot is het vermogen van Amazon-topman Jeff Bezos KVDS

05 juli 2020

08u11

Bron: Belga 0 De rijkste man op de aardbol, Amazon-topman Jeff Bezos (56), had nog nooit zoveel geld. Zijn vermogen is toegenomen tot 172,3 miljard dollar (153 miljard euro), een nieuw record. Dat blijkt uit de ‘Billionaires Index’ van het persagentschap Bloomberg.

Het vorige record dateert van september 2018, toen diezelfde Bezos een geschat vermogen had van 167,7 miljard dollar (149 miljoen euro). Nadien volgde evenwel de scheiding van zijn toenmalige vrouw MacKenzie. De twee kwamen vorig jaar een schikking overeen met een waarde van 38 miljard dollar (34 miljard euro), waarbij Bezos haar een kwart van zijn aandelen in Amazon gaf.

Te boven

Maar financieel is Bezos dat verlies intussen weer te boven gekomen. Dit jaar nam zijn vermogen al met meer dan 57 miljard dollar (51 miljard euro) toe, aldus Bloomberg. Het grootste deel van zijn vermogen dankt Bezos aan zijn e-commercebedrijf Amazon. Hij heeft ongeveer 57 miljoen aandelen in handen, of 12 procent van het bedrijf, aldus de Amerikaanse zender CNN. En het aandeel schoot dit jaar al de helft hoger.

Zijn ex MacKenzie is trouwens 57,2 miljard dollar waard, waarmee ze op de 13de plaats staat in de meest recente update van de ‘Billionaires Index’.

De op een na rijkste man ter wereld is momenteel Microsoft-stichter Bill Gates, met een vermogen van 114,1 miljard dollar (101,5 miljard euro). Op plaats drie staat de Franse zakenman Bernard Arnault, de man achter de Franse luxegoederengroep LVMH (90,9 miljard dollar of 80,8 miljard euro).

In totaal telt de lijst vijfhonderd namen. Er staat geen enkele Belg in.

