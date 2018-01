Rijkste 1 procent streek vorig jaar 82 procent op van nieuwe rijkdom LVA

Bron: Belga 0 De rijkste één procent van de wereldbevolking zag vorig jaar 82 procent van de nieuw gecreëerde rijkdom naar zich gaan, zegt Oxfam vandaag in een rapport aan de vooravond van het Wereld Economisch Forum in Davos.

De armste 3,7 miljard mensen zagen hun gezamenlijke rijkdom niet toenemen. "De toename van het aantal miljardairs is geen teken van een bloeiende economie, maar van een systeem dat faalt", zegt Maaike Vanmeerhaeghe, beleidsmedewerker ongelijkheid bij Oxfam.

"Om de winst voor aandeelhouders te vergroten, drukken multinationals lonen en ontwijken ze belastingen. De mensen die onze kleren maken, onze smartphones samenstellen en ons voedsel kweken, worden uitgebuit om zo goedkoop mogelijk producten op de markt te brengen", zegt Vanmeerhaeghe.

Het zou 2,2 miljard dollar per jaar kosten om de lonen van alle 2,5 miljoen Vietnamese textielarbeid(st)ers leefbaar te maken. Dat is een derde van het bedrag dat aandeelhouders van de 5 grootste kledingbedrijven in 2016 opstreken. Het voorbije jaar zagen miljardairs hun vermogen stijgen met 762 miljard dollar. Dat is voldoende om de extreme armoede in de wereld 7 keer uit te roeien.

Oxfam stelt dat vrouwen vaker dan mannen de dupe zijn van het globaal economisch systeem, omdat ze vaak de slechtst betaalde jobs hebben of onbetaalde zorg verlenen.

Belastingontwijking

De ongelijkheid wordt ook in de hand gewerkt door de belastingontwijking door de superrijken en de multinationals. Hierdoor lopen ontwikkelingslanden jaarlijks 170 miljard dollar mis aan belastinginkomsten, becijfert de organisatie. De één procent rijksten ontwijken alleen al naar schatting 200 miljard dollar per jaar aan belastingen. Geld dat niet naar onderwijs, gezondheidszorg en sociale bescherming kan gaan.

Oxfam roept overheden wereldwijd op om extreme ongelijkheid tegen te gaan, door minimumlonen in te voeren, genderongelijkheid en internationale belastingontwijking te bestrijden. In België roept Oxfam op om haar petitie voor eerlijke belastingen en fiscale transparantie te tekenen.