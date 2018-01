Rijke weduwe is minnares van drie getrouwde mannen, maar Valentijn brengt ze alleen door: “Toch zou ik niet willen ruilen met echtgenotes” Koen Van De Sype

25 januari 2018

11u03

Bron: Daily Mirror 0 Z eker 100 affaires heeft ze naar eigen zeggen al gehad en hoewel ze momenteel date met drie verschillende mannen, zal ze op de meest romantische dag van het jaar alleen zijn. Want dan gaan ze allemaal terug naar hun vrouw. De Britse Gweneth Lee (47) laat het niet aan haar hart komen. “Ik heb Valentijn al meegemaakt als echtgenote en als minnares en het tweede is veel leuker. Je krijgt twee keer zoveel cadeaus”, klinkt het.

Een internationale juwelier, een succesvol effectenmakelaar en een machtig bankier: het voormalige model uit het Engelse Chelsea weet ze er wel uit te pikken. Ze leerde hen kennen op een datingsite voor getrouwde partners die een rijk publiek aantrekt. Gweneth schreef zich daar 10 jaar geleden in nadat haar echtgenoot Robert – die een belangrijke baan had in de olie-industrie – stierf aan kanker.

Geschenken

“Ik ben al een echtgenote geweest op Valentijn en ik kan alleen maar zeggen dat het een pak leuker is om in die periode een minnares te zijn”, vertelt ze. “Je wordt overladen met geschenken. Getrouwde mannen doen hun best voor hun vrouwen op 14 februari, maar ze spenderen veel meer aan hun minnares. Mijn ervaring leert me dat een minnares twee keer zo veel krijgt.” (lees hieronder verder)

“Ga op Valentijn trouwens eens de baan op en je zal duizenden koppels zien die met een lege blik naar elkaar staren tijdens een ‘romantisch’ etentje. Ze hebben weinig gemeenschappelijk en seks is een routine geworden. Maar ze blijven samen voor de kinderen. Of omdat het te duur is om te scheiden.”

Alle drie de mannen met wie Gweneth date, weten dat ze niet exclusief is en dat ze haar moeten delen met anderen. Het is af en toe puzzelen in haar agenda, maar ze slaagt erin iedereen tevreden te houden. En ze ziet hen alle drie in de aanloop naar het feest van de liefde in februari.

Juwelier

“Het leukste afspraakje wordt waarschijnlijk dat met de juwelier”, bekent ze. “Hij is een echt fuifbeest. Maar voor we de champagne ontkurken gaan we naar Bond Street in Londen om te shoppen. Hij is internationaal actief en heeft een exquise smaak. Hij vindt probleemloos de beste stukken voor de beste prijs. Ik kreeg al prachtige parel oorringen van hem en een peperdure halsketting.” (lees hieronder verder)

Daarna gaat het naar een duur hotel. “Hij is zo’n zes keer per jaar in Londen en hier ben ik zijn meisje. Ik ben er zeker van dat hij mijn evenbeeld heeft in Parijs, Milaan, New York en andere steden waar zijn zaken hebben naartoe brengen. Hij is een vijftiger en heeft een bloeiend seksleven met zijn vrouw. Maar nog is hij niet voldaan en daarom geniet hij ook van geheime afspraakjes als hij reist.”

Haar effectenmakelaar is een veertiger, die een vrouw en drie kinderen heeft. “Zijn echtgenote stopt al haar energie in het opvoeden van de kinderen en daardoor is er niet veel tijd voor passie. Ik ben de perfecte oplossing voor dat probleem. Hij heeft een appartement in het centrum van Londen en daar ontmoeten we elkaar. Hij houdt van lingerie, dus ik weet al wat ik van hem zal krijgen.”

SM

De derde kerel met wie ze afspreekt is een bankier. “Hij jaagt in zijn vrije tijd en houdt van SM. Hij is lid van de Mile High Club en had al verscheidene vrouwen tijdens zijn internationale vliegreizen. Mijn dates met hem zijn eigenlijk een manier voor hem om om te gaan met zijn drukke en stresserende leven.”

