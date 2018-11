Rijke tegenstander Trump krijgt opnieuw verdacht pakje in de bus kg

02 november 2018

21u51

Bron: ANP 0 De Amerikaanse federale recherche FBI heeft weer een verdacht pakketje onderschept dat bedoeld was voor een tegenstander van president Donald Trump. Het is het zestiende verdachte pakje dat is onderschept en het tweede voor de miljardair Tom Steyer.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de eerder onderschepte pakketten onder andere kleine klok, een batterij en potentieel explosief materiaal bevatte. In de zaak is de 56-jarige Cesar Sayoc gearresteerd, een fervent aanhanger van Trump. Hij riskeert 48 jaar cel.



Eerder werden pakketjes onderschept voor onder andere ex-president Barack Obama en ex-minister Hillary Clinton. Steyer is onder andere bekend van zijn advertenties waarin hij opriep om Trump af te zetten.

