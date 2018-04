Rijke Nederlandse drugsbazen duiken onder in honderden luxe safehouses Carla van der Wal - MVDB

19 april 2018

17u57

Bron: AD.nl 0 In honderden safehouses houden steenrijke drugshandelaren zich schuil over heel Nederland. In superluxe appartementen leven ze in complete anonimiteit. Daar verstoppen ze op ingenieuze wijze ook tonnen aan geld en handelswaar. Maar de politie heeft de jacht geopend, melden onze collega's van het Algemeen Dagblad (AD).

Het was alsof de grot zich opende voor Ali Baba en zijn veertig rovers. Alleen was het de Rotterdamse politie, die onlangs de prullenbak aan de muur van een luxe appartement onder de loep nam. Toen ze erlangs streken – hop – verscheen plots de ruimte erachter. Een ingenieuze verstopplek voor geld en drugs.

Steeds vaker treffen agenten dit soort safehouses aan en vooral de havenstad Rotterdam blijkt populair. Sommigen zijn bedoeld om spullen te verbergen, anderen om criminelen zelf in totale anonimiteit te kunnen huisvesten. En soms is er sprake van een combinatie van beide, zegt Arjan de Zwart van de recherche in Rotterdam, waar ze vermoeden dat er honderden van zulke appartementen zijn. "We komen ze steeds vaker op het spoor omdat we alerter zijn, maar ook omdat er meer zijn."

Tot 4.000 euro per maand

Er zijn professionele bedrijven die zich er op toeleggen aan de vraag van criminelen te voldoen. Wie 2.500 tot 4.000 euro per maand neerlegt, kan bij zulke bemiddelaars terecht. En die hoogste prijs komt vaker voor dan de laagste, zegt Officier van Justitie Petra Willemse. "Het is mogelijk dat zelfs de wifi wordt geregeld, zodat criminelen totaal onder de radar kunnen verblijven."

De politie is nu vol aan het jagen, op degenen die hier verblijven. De Zwart: "Onze mensen zijn alert als ze bijvoorbeeld een bepaalde sleutel zien, bij een verdachte. Dan zoeken ze uit bij welke appartementen ze moeten zijn. Zo ontdekken we steeds meer panden." En er wordt nadrukkelijk gekeken naar de aanbieders van de ‘service’. Onlangs werd een 53-jarige vrouw uit de chique gemeente Wassenaar gearresteerd, samen met haar 54-jarige partner. In een deel van de panden die zij verhuurden werden grote partijen harddrugs en hennepkwekerijen aangetroffen, net als tienduizenden euro’s, vuurwapens en munitie.

Drugsoorlog

Nederland is al jaren verwikkeld in een drugsoorlog waarbij sinds 2012 al meer dan 30 mensen om het leven kwamen bij liquidaties. Daaronder ook onschuldigen die werden aanzien voor iemand anders, de zogenoemde 'vergismoorden'. Cocaïne uit Zuid-Amerika belandt doorgaans via de haven van Rotterdam op de Nederlandse markt, maar de georganiseerde misdaad kijkt steeds meer en meer naar de haven van Antwerpen. Heel vaak is er een link met het Antwerpse drugsmilieu.

De meest recente liquidatie in de Nederlandse drugsoorlog dateert van donderdag 29 maart. Toen werd Reduan B. (41) doodgeschoten in zijn bedrijf in Amsterdam. Zijn broer Nabil B. sloot een kleine week voor de moord een overeenkomst met de Nederlandse justitie. Als kroongetuige legde hij een reeks verklaringen af tegen kopstukken van de zogeheten van de ‘Mocro-maffia’.