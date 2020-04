Rijke mensen moeten van Duitse regeringspartij eenmalig deel van vermogen afstaan HR

01 april 2020

Bron: ANP 32 De leider van de Duitse sociaaldemocraten (SPD), Saskia Esken, zegt dat in deze coronacrisis heel rijke mensen eenmalig afstand zouden moeten doen van een deel van hun vermogen. Dat zou helpen de economische schade door het coronavirus te beperken. De SPD regeert samen met de christendemocraten van bondskanselier Angela Merkel.

“We zullen een eerlijke verdeling van de lasten nodig hebben, en dat betekent voor de SPD dat de sterkste schouders het meeste bijdragen”, zei Esken tegen de Stuttgarter Zeitung. Ze gaf geen indicatie over de omvang van de afdracht.



Esken wijst erop dat de Duitse grondwet voorziet in zo'n ‘eenmalige afdracht’ van particulier vermogen. De links-radicale Die Linke eiste eerder deze week al een vermogensafdracht door rijken.

De vicefractievoorzitter in de Bondsdag van de ondernemersvriendelijke liberale FDP, Michael Theurer, heeft volgens Die Zeit geschokt op de suggestie van Esken gereageerd. Volgens Theurer lanceert Esken “een afgunstdebat” en is de vermogensafdracht vergif voor de toch al dalende conjunctuur. Hogere belastingen en afdracht van vermogen schaden volgens hem het zo noodzakelijke herstel.

156 miljard euro

In de Bondsrepubliek heeft al één op de vijf ondernemingen werktijdverkorting aangevraagd door gebrek aan klanten. Het gaat om naar schatting 470.000 bedrijven.

De Bondsdag heeft afgelopen week besloten dat Duitsland zich voor 156 miljard euro extra in de schulden steekt om extra steunmaatregelen te financieren. De maatregelen om het virus in te dammen, leggen de wereldeconomie lam. Ondernemingen hebben plotseling geen opdrachten of klanten meer.

