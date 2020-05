Rijke leden van maffiaclan ‘Ndrangetha pluimden sociale hulp voor de zwakkeren KVE

20 mei 2020

15u46

Bron: Belga 4 Zowat 101 leden van de maffiaorganisatie 'Ndrangheta zijn tegen de lamp gelopen als illegale begunstigden van sociale hulp. Dat heeft de Italiaanse belastingspolitiie Guardia di Finanza bekendgemaakt.

De bendeleden waren allen frauduleuze claimers én ontvangers van een maandelijkse subsidie van 40 tot 780 euro voor vijf miljoen Italianen onder de armoedegrens.

De fraudeurs behoorden tot meerdere machtige clans van de beruchte Calabrische maffia 'Ndrangheta, onder wie ook twee zonen van Roberto Pannunzi, een notoire cocaïnebons die in 2013 in Colombia is gearresteerd en die als de ‘Italiaanse Pablo Escobar’ bekendstaat.



Er zijn ook zeer rijke figuren bij, die dicht staan bij de peetvaders of die een "hiërarchische rol" spelen. De 101 riskeren strafrechtelijke vervolging en zullen de Italiaanse welzijnsdienst INPS in totaal 516.000 euro moeten terugbetalen.

