Rijke Engelse wijken in de ban van gewelddadige inbreker 'The Night Watcher': “Hij is wellicht getrainde soldaat” avh

30 januari 2018

12u29

Bron: Daily Mirror 0 Een uiterst gewelddadige inbreker terroriseert al drie jaar rijke wijken in Engeland. De inbreker, die de bijnaam ‘Night Watcher’ kreeg, gaat zo precies en doelgericht te werk dat de politie vermoedt dat het om een getrainde soldaat gaat.

Hij werd al verschillende keren door bewakingscamera’s vastgelegd, maar voorlopig blijft de Night Watcher uit de handen van de politie. De man dringt met een shotgun villa’s binnen om er gezinnen vervolgens hard aan te pakken en te bestelen. De inbreker lijkt telkens perfect te weten waar de kostbare juwelen liggen. Hij gaat zelfs zo nauwkeurig te werk dat de politie vermoedt dat het om een militair gaat: “Hij heeft specifieke kennis en vaardigheden”, klinkt het.

In drie jaar tijd heeft de Night Watcher al zeven villa’s beroofd. Daarbij maakte hij in totaal liefst 7 miljoen pond (8 miljoen euro) buit. Bij elke inbraak gaat de man erg gewelddadig te werk: hij bindt zijn slachtoffers vast en bedreigt ze met zijn shotgun. Meer dan eens deelt hij ook klappen uit, terwijl dat op dat moment zelfs niet meer nodig is.

Nauwkeurige voorbereiding

Vooral de nauwkeurige voorbereiding baart de politie zorgen. Telkens lijkt de inbreker perfect op de hoogte van wie er in het huis woont en hij weet ook perfect hoe de plattegrond van het huis in elkaar steekt. “We vermoeden dat hij zijn inbraken erg nauwkeurig plant”, zo luidt het bij de speurders.

Zijn laatste slachtoffer, de 61-jarige Susan Morris, was alleen thuis toen ze de Night Watcher over de vloer kreeg. “Ik dacht dat hij me zou verkrachten. Ik was zo bang. Hij vroeg me om meer juwelen, dus gaf ik er hem meer. Maar toen werd hij erg boos en begon hij mij te slaan.” De Night Watcher ging pas weg toen Susan zei dat haar man elk moment kon thuiskomen. Ze bleef achter met een gebroken kaak.

