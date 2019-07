Richard Spencer aangesteld als tijdelijke defensieminister in VS IB

16 juli 2019

00u31

Bron: Belga 0 Richard Spencer is tijdelijk benoemd tot minister van Defensie van de Verenigde Staten. Hij is al de derde defensieminister in zeven maanden tijd. Spencer zal de nieuwe functie bekleden tot de nominatie van Mark Esper als de nieuwe minister van het Pentagon wordt goedgekeurd door de Senaat.

Spencer is sinds november 2017 de ‘Secretary of the Army’, de hoogste civiele ambtenaar binnen het Amerikaanse ministerie van Defensie.

De Senaat kreeg maandag rond drie uur 's middags lokale tijd het officiële bericht dat het Witte Huis Esper formeel voordraagt als minister van Defensie. Totdat de Senaat die nominatie goedkeurt, mag de 55-jarige Esper de taken nog niet uitvoeren en komt Richard Spencer tijdelijk aan het hoofd van het Pentagon.

Esper wordt morgen gehoord door een commissie in de Senaat, die zich zal buigen over de nominatie voordat er gestemd wordt in de Senaat. Het is nog niet duidelijk wanneer die stemming precies zal plaatsvinden.

Protest

Begin december stapte defensieminister Jim Mattis op uit protest tegen het beleid van president Donald Trump in Syrië. Eerder had de Amerikaanse president Patrick Shanahan formeel benoemd, maar die deed om familiale redenen op 18 juni afstand van de post.