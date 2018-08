Richard Russell (29), de "rustige en geliefde man" die een leeg vliegtuig kaapte en deed crashen Joeri Vlemings

12 augustus 2018

09u35

Bron: The Guardian, Daily Mail, Huffington Post 4 De medewerker van Horizon Air die vrijdag een leeg passagiersvliegtuig van Alaska Airlines kaapte en deed crashen in Seattle, is geïdentificeerd. Het gaat om de 29-jarige Richard Russell. Een "rustige jongen", volgens Rick Christenson, gepensioneerd werknemer van Horizon Air. En erg geliefd bij zijn collega's. Russell had geen pilotenopleiding genoten en het is dan ook onduidelijk hoe hij erin slaagde op te stijgen. Mogelijk had hij eerder in een vluchtsimulator geoefend.

Richard Russell hielp al 3,5 jaar onder meer de bagageafhandelaars en versleepte vliegtuigen op de luchthaven voor Horizon Air, een regionale dochter van Alaska Airlines. Hij was zonder problemen uit de achtergrondchecks gekomen. Door zijn functie had hij overal toegang toe en kon hij het bewuste toestel - leeg, maar met plaats voor 76 passagiers - zelf klaarzetten om ermee op te stijgen.

Een "joyride die helemaal fout liep", zo omschreef sheriff Paul Pastor het opmerkelijke incident, waarbij Russell zich van het leven benam. Russell ging vrijdagavond rond 20 uur op de internationale luchthaven van Seattle-Tacoma aan de haal met een Bombardier Q400, deed onder meer een soort van loop boven het water en liet het vliegtuig uiteindelijk na een dolle vlucht van meer dan een uur - geflankeerd door twee F-15's van de US Air Force - neerstorten op het nabijgelegen eiland Ketron in de Puget Sound.

Het gesprek van 'Rich' met de luchtverkeersleiding werd live uitgezonden en was online te horen. Russell gaf aan dat hij dolle pret had en dat hij had geen hulp nodig had omdat hij dankzij videospelletjes wist om te gaan met het vliegtuig. Hij zou wel geen vliegbrevet gehad hebben en het blijft daarom een raadsel hoe hij het complexe toestel toch de lucht in kreeg. Volgens kenners leerde hij dat mogelijk in een vluchtsimulator.

Russell vroeg op een bepaald moment ook naar de coördinaten van een rouwende orka die al meer dan twee weken haar dode baby bij zich draagt. Hij noemde zichzelf tijdens het contact met de luchtverkeersleiding verder een "gebroken kerel" met een "paar vijzen los": "Ik heb het nooit geweten, tot nu". Hij verontschuldigde zich bij zijn dierbaren: "Heel wat mensen geven om mij en zullen ontgoocheld zijn als ze horen wat ik heb gedaan". Net voor de fatale crash op het eiland Ketron drukte hij de hoop uit om "een moment van sereniteit te beleven".

De familie van Richard Russell reageert verbaasd en geschokt en noemde hem een "trouwe echtgenoot" en "goede vriend". Russell had volgens de Daily Mail sinds 2010 een relatie met Hannah. "Beebo was een warme, meevoelende man", luidt het in de verklaring, die verwijst naar de bijnaam van Russell.

De man was afkomstig van Key West in Florida, maar verhuisde op zijn zevende naar Alaska. Hij vestigde zich met zijn echtgenote Hannah in Coos Bay in Oregon. In 2015 verhuisde het koppel naar Seattle.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.