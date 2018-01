Richard Branson wil Britse hyperloop, waarmee je met meer dan 1.000 per uur onder grond zal kunnen reizen Koen Van De Sype

Virginbaas Richard Branson heeft plannen om de drie luchthavens van Londen te verbinden met een 'hyperloop', een soort trein in een vacuüm buis die een snelheid van ruim 1.000 kilometer per uur kan halen. Dat moet een oplossing bieden voor de capaciteitsproblemen op London Heathrow. Het zou ook een mogelijkheid bieden om op termijn enkele grote Britse steden met elkaar te verbinden.

Het was een andere miljardair – Elon Musk – die met het idee voor een hyperloop kwam aanzetten, om te reizen tussen twee plaatsen die ver uit elkaar liggen. De hyperloop zou bestaan uit een capsule waarin je plaats kan nemen en die met elektromagnetische stuwing door een bijna vacuüm buis wordt gestuurd. De techniek (met minimale wrijving) zou toelaten om hoge snelheden te ontwikkelen. In 2013 onthulde Elon Musk dat de trip van Los Angeles naar San Fransisco op die manier nog amper 30 minuten zou duren, de helft van de tijd die je nodig hebt om met het vliegtuig te gaan.

Luchthavens

Branson investeerde eind vorig jaar al in Virgin Hyperloop One en nu maakte hij zijn eerste plannen bekend om de hyperloop naar Groot-Brittannië te brengen. Hij zou met een ondergrondse constructie in de eerste plaats de Londense luchthavens Heathrow, Gatwick en Stansted willen verbinden. Dat zou er één grote hub van maken en het drukke Heathrow ontlasten. Passagiers zouden amper vijf minuten nodig hebben om van de ene luchthaven naar de andere te gaan. En dat zou hetzelfde gevoel geven alsof je je van de ene terminal naar de andere verplaatst. (lees hieronder verder)

Richard Branson heeft intussen 73 miljoen euro in Virgin Hyperloop One gepompt, dat een testhyperloop gebouwd heeft vlakbij het Amerikaanse Las Vegas. Volgens zijn berekeningen zou het ook mogelijk zijn om in 14 minuten van Londen naar Birmingham te reizen en in amper 50 minuten van Londen naar de Schotse hoofdstad Edinburgh. Ter vergelijking: met het vliegtuig zou die laatste trip 1 uur en 10 minuten duren en met de allernieuwste hogesnelheidstrein 3,5 uur.

Voor alle duidelijkheid: de tests met de hyperloop staan nog in hun kinderschoenen. De enige die al met succes werd afgerond, is een onbemande rit op een traject van 500 meter in de woestijn van Nevada. Die haalde een snelheid van 386 kilometer per uur. (lees hieronder verder)

Volgens een paper van het Britse ministerie van transport die in december werd gepubliceerd, zou het nog zeker twee decennia duren eer er een hyperloop operationeel zou zijn in Groot-Brittannië. De topologie, de hoge bevolkingsdichtheid en het quasi volgebouwde land zijn enkele van de factoren die de bouw van de hyperloop zouden vertragen.