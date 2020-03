Rhode Island stelt voorverkiezingen presidentschap uit RL

24 maart 2020

01u52

Bron: Belga 0 De Democratische gouverneur Gina Raimondo van de Amerikaanse staat Rhode Island stelt de voorverkiezingen die gepland waren voor 28 april uit tot 2 juni door de coronapandemie.

"Vorige week vroeg de kiescommissie om de presidentiële voorverkiezingen uit te stellen... en om de verkiezing voornamelijk per post te laten plaatsvinden", stelt Raimondo op Twitter. "Ik volg dat advies."

Last week, the Board of Elections requested that the presidential primary election be postponed from April 28 to June 2 and that the election take place primarily by mail ballot. I am following the advice of the Board of Elections, and will sign an executive order to do this. Gina Raimondo(@ GovRaimondo) link

Democraten in Alaska stemmen per post

Ook in Alaska zal de verkiezing bij de Democraten per post plaatsvinden. Daar is de stembusgang gepland voor 4 april. Stembiljetten moeten nu uiterlijk 10 april in de stad Anchorage zijn om te worden geteld.



"De Democratische partij van Alaska heeft al stembiljetten gemaild naar meer dan 71.000 geregistreerde Democraten in de staat. Dat is zeven keer meer dan het aantal mensen dat in 2016 aan de caucuses heeft deelgenomen", klinkt het. "We willen de maximale deelname aan deze historische voorronde mogelijk blijven maken, met respect voor de gezondheid en veiligheid van onze kiezers en vrijwilligers."

Ook in Hawaii hebben de Democraten besloten om de verkiezingen per post te laten plaatsvinden. Daar is nog geen deadline bekendgemaakt. In Puerto Rico is de stembusgang uitgesteld tot 26 april.