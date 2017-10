Rhianne (30) wilde zo graag borstvoeding geven dat ze antibiotica weigerde voor oorpijn, met vreselijke gevolgen Koen Van De Sype

Bron: Daily Mirror 0 Twitter Ze was naar haar huisarts getrokken omdat ze last had van vreselijke pijn in haar oor. Maar toen die zei dat ze antibiotica moest nemen, bedankte de Britse Rhianne Statom-Barnett (30). De docente was net bevallen van een zoontje George en gaf borstvoeding. En ze vreesde dat de medicijnen de gezondheid van haar kindje via de moedermelk konden schaden. Daar zou ze een hoge prijs voor betalen.

"Ik kreeg op 27 maart vorig jaar een berichtje van Rhianne", vertelde haar moeder Beverly (55) over hoe de problemen begonnen, tijdens een hoorzitting over de zaak. "Ze zei dat ze zich niet goed voelde en dat haar oor en hoofd pijn deden. Ze had haar man Ross naar de apotheek gestuurd om paracetamol. Het gebeurde volgens hem wel vaker dat ze last had van hoofdpijn en verkoudheidssymptomen."

Drie dagen later ging Beverly bij haar dochter langs. "Ze was toen heel erg ziek. Na een uitstap voerden we haar naar huis en we moesten zelfs stoppen zodat ze paracetamol uit de koffer kon halen. Er kwam bloed en vocht uit haar oor. Ze zei dat ze enorme migraine had en dat haar oor erg veel pijn deed. En dat het erger was dan de pijn die ze had gevoeld bij haar bevalling. We besloten daarop om een afspraak te maken bij onze huisarts. De volgende morgen kon ze gaan." (lees hieronder verder)

De dokter oordeelde volgens de vrouw dat Rhianne een virale infectie in haar oor had, maar gaf haar daar geen medicijnen voor. Dokter Matthew Jones bood die naar eigen zeggen wél aan. "Ze had al vier dagen pijn in haar oor en ik merkte dat haar trommelvlies gescheurd was. Koorts was er niet. Ik stelde voor dat ze toch antibiotica zou nemen, maar Rhianne weigerde omdat ze borstvoeding gaf. Haar zoontje was pas in december geboren. Ik liet haar daarop beloven dat ze meteen zou terugkomen als haar toestand verder achteruitging."



En dat gebeurde ook. "Op 2 april schrok ik om 5 uur 's morgens wakker omdat ik George hoorde huilen", aldus Beverly, die haar dochter in huis nam om beter voor haar te kunnen zorgen. "Ik dacht dat Rhianne even was opgestaan om iets te drinken en dat hij wat over zijn toeren was. Maar toen ik haar kamer binnenkwam, vond ik haar, nog amper bij bewustzijn. Ze had overgegeven en reageerde niet toen ik haar naam riep. We belden meteen een ziekenwagen en in het ziekenhuis vertelde de dokter ons dat ze hersendood was. Het was verschrikkelijk." (lees hieronder verder)

Rhianne - die Engels gaf in het hoger onderwijs, aan het St Helens College vlakbij Liverpool - bleek gestorven te zijn aan mastoiditis, een ontsteking van het uitstekende bot boven haar oor, en daaropvolgend een ontsteking van haar hersenen (meningitis). Mastoiditis kan het gevolg zijn van een infectie van het middenoor. "Het komt maar voor bij 4 mensen op 10.000 en is dus erg zeldzaam", zegt dokter Lina Joseph, die de lijkschouwing uitvoerde in het onderzoek dat volgde op de dood van de vrouw. "Net na de zwangerschap ben je gevoeliger voor infecties. Deze vrouw heeft pech gehad. De artsen konden niet méér gedaan hebben dan ze deden. Er was ook weinig wat ze kónden doen."



Kind en Gezin

Volgens Kind en Gezin zijn borstvoeding en antibiotica overigens niet noodzakelijk onverenigbaar. Het een sluit het ander niet uit. "Sommige soorten zijn inderdaad schadelijk, maar de arts kan dan doorgaans een minder schadelijk alternatief voorschrijven", klinkt het.

