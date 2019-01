Reynders wil dat internationale gemeenschap “maximale druk” zet op Congo om nieuwe president bekend te maken kg

04 januari 2019

17u43

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders wil dat de internationale gemeenschap "maximale druk" uitoefent op de Congolese autoriteiten om ervoor te zorgen dat de keuze van de kiezers gerespecteerd wordt. Dat heeft hij eerder vandaag verklaard. Het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de VN vreest daarnaast dat de onderdrukking van dissidente stemmen een "omgekeerd effect" kan hebben bij de bekendmaking van de verkiezingsresultaten.

De verkiezingen vonden afgelopen zondag plaats. Congo wacht nu in spanning op de aankondiging van de opvolger van president Joseph Kabila, die al bijna achttien jaar aan de macht is. Vijf dagen later heeft de kiescommissie Céni nog steeds geen enkel resultaat bekendgemaakt. De publicatie was oorspronkelijk voorzien voor zondag, maar die deadline zou opnieuw uitgesteld kunnen worden.



"Wat ook het resultaat is, het moet gepubliceerd worden”, verklaarde Reynders vandaag aan Belga. “Wat ook de naam van de nieuwe president is, die moet meegedeeld worden, zelfs al gaat het in de richting van een andere kandidaat dan die van de machthebbers.”

Internationale reacties

Volgens Reynders zijn verscheidene internationale spelers, zoals de Verenigde Staten, de Europese Unie en de Afrikaanse Unie, de violen aan het stemmen over de houding die ze moeten aannemen ten aanzien van de situatie in Congo. De Verenigde Staten riepen de autoriteiten gisteren alvast op om de keuze van de Congolese kiezers te "respecteren" en "exacte" resultaten te publiceren.



Ook de Europese Unie kwam vandaag met een verklaring. Ze sluit zich aan bij eerdere oproepen van de Afrikaanse Unie en wil dat "de resultaten conform zijn aan de stemming van het Congolese volk", zo blijkt uit een verklaring van de woordvoerster van Federica Mogherini, de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid.

“Onderdrukking kan omgekeerd effect hebben”

Later op de dag buigt de VN-Veiligheidsraad zich over de kwestie. België is sinds begin deze maand niet-permanent lid. Ravina Shamdasani, een woordvoerder van het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, hekelde vandaag de onderdrukking van dissidente stemmen door het regime-Kabila.



Naarmate de spanning na de verkiezingen stijgt, proberen de autoriteiten immers ook de oppositie en de media te muilkorven. De Congolese regering heeft de populaire radiozender Radio France internationale (RFI) het zwijgen opgelegd, en de journaliste van de zender werd gisteren gedwongen Kinshasa te verlaten. Sinds maandag kunnen de Congolezen ook niet meer op het internet.

De intimidatie en het lastigvallen van journalisten, oppositiekandidaten en verdedigers van de mensenrechten gaan voort

“De intimidatie en het lastigvallen van journalisten, oppositiekandidaten en verdedigers van de mensenrechten gaan voort”, aldus Ravina Shamdasani tijdens een persconferentie in Genève. “En tijdens deze zeer gevoelige en gespannen periode vrezen we dat de inspanningen om de dissidentie het zwijgen op te leggen een aanzienlijk omgekeerd effect zouden kunnen hebben als de resultaten worden bekendgemaakt.”

Kandidaten

Drie kandidaten zijn in de race voor de opvolging van Kabila, die volgens de grondwet geen derde opeenvolgende mandaat mag opnemen. Het gaat om zijn kandidaat en oud-minister van Binnenlandse Zaken Emmanuel Ramazani Shadary en twee oppositiekandidaten, Martin Fayulu en Félix Tshisekedi.



Fayulu verzekerde in de krant Le Soir vandaag dat hij alle redenen heeft om optimistisch te zijn over het resultaat van de verkiezingen. "Men kan een vloedgolf niet stoppen", zei de kandidaat van de coalitie Lamuka, die gesteund wordt door oppositieleiders Moïsi Katumbi en Jean-Pierre Bemba.

De Congolese katholieke kerk, die zondag zo'n 40.000 waarnemers had uitgestuurd, stelde gisteren al de naam van de winnaar van de presidentsverkiezingen te kennen. De kerk vraagt de kiescommissie om de resultaten zonder dralen te publiceren "met respect voor de waarheid en rechtvaardigheid".