Reynders optimistisch over Belgische kansen om verkozen te worden in VN-Veiligheidsraad IB

25 april 2018

01u45

Bron: Belga 2 Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft zich vandaag optimistisch uitgelaten over de Belgische kansen om verkozen te worden als niet-permanent lid in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De Algemene Vergadering stemt op 8 juni over de zetel.

"Ik ben van nature optimistisch en ik denk dat we een uitstekende campagne hebben gevoerd", zei Reynders aan de pers. Gisteren verzekerde zijn Iraanse ambtgenoot Jaraf Zarif hem nog van zijn steun. Ook Albanië bevestigde om voor België te stemmen. "Het enige nadeel is dat de stemming geheim is", zei Reynders met een knipoog, ervan overtuigd dat het niet alleen bij beloftes blijft op het moment van de stemming.

"Pleitbezorger van multilateralisme"

Reynders zei aan zijn gesprekspartners dat België geen nationale agenda te verdedigen heeft in de Veiligheidsraad. Op een moment dat verschillende landen de bilaterale relaties lijken te privilegiëren ten dienste van hun eigen belangen, en dat permanente leden niet aarzelen om hun vetorecht te gebruiken, benadrukt hij dat België een belangrijke bijdrage kan leveren als pleitbezorger van multilateralisme.

Sinds zondag dingen het koningspaar en de minister van Buitenlandse Zaken naar de zetel via verschillende ontmoetingen, speeches en evenementen.