Reynders na gesprek met Syrische oppositie: "Inhoudelijke onderhandelingen nodig" IVI

21u08

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft in Brussel een onderhoud gehad met de vertegenwoordiger van de Syrische oppositie, Nasr Al-Hariri. Naar aanleiding van het gesprek roept Reynders nu alle partijen op om werk te maken van inhoudelijke onderhandelingen met een zo breed mogelijke deelname.

De bedoeling van het gesprek was onder andere te bekijken of het mogelijk is om zeer concrete gesprekken op gang te brengen tussen de verschillende partijen, met inbegrip van de verschillende actoren op het terrein, zo luidde het na afloop op een persbijeenkomst.

"Zaak is nu om een duidelijk signaal te krijgen van het regime aangaande de opstart van wezenlijke onderhandelingen en een duidelijk engagement om de macht te delen en Syrië in de toekomst op een andere manier te besturen", zei Reynders. Al-Hariri van zijn kant benadrukte andermaal het belang van het politieke proces in Genève, dat volgens hem als enige de garantie kan bieden op een eerlijke politieke transitie.

Ook de organisatie van een tweede Syrië-conferentie met focus op de humanitaire steun aan de bevolking kwam tijdens het gesprek aan bod, net als de situatie binnen de Koerdische gemeenschap. België verklaarde zich tot slot ook bereid om een bijeenkomst te organiseren tussen VN-bemiddelaar Staffan de Mistura en de Syrische oppositie.