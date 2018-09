Reynders dringt in New York aan op inclusieve en open Congolese verkiezingen IB

Bron: Belga 0 Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft vandaag in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York bij zijn Congolese ambtgenoot Léonard Shi Okitundu aangedrongen op een "inclusief" en "open" verkiezingsproces in de Democratische Republiek Congo.

"De Congolese boodschap was heel eenvoudig. Ze willen het verkiezingsproces alleen beheren en ze vinden dat de voorbereiding naar verwachting verloopt, zodat de verkiezingen op 23 december kunnen plaatsvinden", zei Reynders na afloop van het gesprek. "Wij hebben er van onze kant sterk op aangedrongen dat de verkiezingen inclusief moeten verlopen en dat het democratische debat voldoende open moet zijn."

Met twee jaar uitstel zouden op 23 december eindelijk verkiezingen moeten plaatsvinden in Congo. President Joseph Kabila kan niet meer meedingen naar een derde mandaat. Zijn partij schuift Emmanuel Ramazani Shadary naar voren. Intussen trekt de oppositie het correcte verloop van de stembusgang in twijfel. Zo mogen oppositieleiders Jean-Pierre Bemba en Moïse Katumbi niet deelnemen en worden de digitale stemmachines en kieslijsten als onbetrouwbaar aanzien.

"Verkiezingsproces onomkeerbaar"

Gisterenavond verzekerde president Joseph Kabila in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering dat het verkiezingsproces in Congo "onomkeerbaar" is en dat de verkiezingen "voor het jaareinde" zullen plaatsvinden. "We zullen alles in het werk stellen om een rustige en geloofwaardige stembusgang te garanderen", verklaarde het Congolese staatshoofd, die "elke inmenging in het lopende verkiezingsproces" afwees.

Reynders kruiste Kabila reeds even in de wandelgangen van de VN-hoofdzetel. "We bekijken momenteel of het mogelijk is om, net als vorig jaar, een contact te organiseren tussen president Kabila en premier Michel", meldde de MR-vicepremier.