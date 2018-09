Reynders dringt aan op consulaire bijstand voor gearresteerde Belgische studente in Nicaragua IB

29 september 2018

04u54

Bron: Belga 0 Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft vandaag in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York de zaak van de gearresteerde studente Amaya Eva Coppens aangesneden in een gesprek met de Nicaraguaanse minister voor Nationaal Beleid Paul Oquist. De vicepremier drong aan op consulaire bijstand en inzage in het dossier.

De 23-jarige Coppens, dochter van een Belgische vader en een Nicaraguaanse moeder, werd op 10 september opgepakt in de stad Leon. Ze wordt beschuldigd van "terrorisme" en "het bezit van vuurwapens" en verscheen vorige week een eerste keer in de rechtbank voor een hoorzitting. Het is voor België niet evident om haar consulaire bijstand te verlenen omdat ze de dubbele nationaliteit heeft.

Bijstand

"Ik heb gevraagd dat de jonge vrouw consulaire, of op zijn minst humanitaire bijstand zou krijgen, en dat we toegang tot het dossier zouden krijgen en samen zouden kunnen verifiëren of er echt aantijgingen zijn die een gerechtelijke procedure rechtvaardigen", zo meldde Reynders. De buitenlandminister beschikt zelf niet over de elementen van het dossier, maar die zouden volgens de familie zeer licht wegen.

Het is de eerste keer dat de arrestatie van Coppens op politiek niveau wordt besproken. Oquist beloofde de zaak in Managua te bekijken en beide ministers spraken af dat de permanente vertegenwoordigers van beide landen in New York verder contact zouden opnemen. Daarnaast zal de situatie van de studente geneeskunde ook verder opgevolgd worden door de Belgische consul in Panama en een Luxemburgse zaakgelastigde in Nicaragua.

Maandenlange protesten

In het Midden-Amerikaanse Nicaragua wordt al maanden geprotesteerd tegen het autoritaire bewind van president Daniel Ortega. Bij de protesten zijn volgens mensenrechtenorganisaties al vele honderden mensen om het leven gekomen. Het regime schuift de schuld van het geweld in de schoenen van de oppositie, maar wil naar eigen zeggen een nieuwe nationale dialoog lanceren om de situatie tot rust te brengen.

"Indien de dialoog tussen de verschillende partijen in Nicaragua effectief op gang wordt gebracht, dan zou dat de gelegenheid kunnen zijn om de druk wat te verlichten door een aantal mensen vrij te laten, en ik heb de indruk dat deze jonge vrouw een van de eersten zou moeten zijn, indien het klopt wat men ons heeft gezegd", besloot Reynders.