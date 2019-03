Reynders: “Brexit mag uitgesteld worden, maar dan moeten we wel weten waarvoor” SVM

12 maart 2019

17u30

Bron: Belga 0 Als het Britse Lagerhuis het brexitakkoord vanavond opnieuw verwerpt, dan is uitstel van de brexitdatum voor België een optie. “Maar dan moeten we wel weten waarvoor”, stelt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. Ons land schaart zich daarmee achter onder meer de Franse president Emmanuel Macron.

Het Britse Lagerhuis stemt vanavond opnieuw over het echtscheidingsakkoord met de Europese Unie, nadat premier Theresa May en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker in extremis nog een akkoord sloten over bijkomende interpretaties en verduidelijkingen. Afgaande op de verklaringen van onder meer Attorney General Geoffrey Cox en Labour-leider Jeremy Corbyn ziet het ernaar uit dat de deal het opnieuw niet haalt. In dat geval wenkt uitstel: het Britse parlement stemt daar dan normaal gezien donderdag over.

Vraagt de Britse regering uitstel, dan moeten de 27 andere lidstaten wel unaniem hun fiat geven. België is daartoe bereid. “Maar dan moeten er wel voorstellen van Londen komen over de volgende stappen die gezet moeten worden”, zegt Reynders. "Uitstel ja, maar we moeten toch weten waarvoor?"

Pessimistische sfeer

Reynders zet zich daarmee op de lijn van onder meer de Franse president Emmanuel Macron en de Spaanse premier Pedro Sanchez. De hoofdonderhandelaar voor de Europese Unie, Michel Barnier, zei eerder ook al dat de Britten in geval van uitstel duidelijk moeten aangeven waar ze naartoe willen gaan. De Duitse bondskanselier Angela Merkel verzet zich niet tegen een uitstel.

Reynders besprak de situatie vanmorgen met zijn Europese collega-ministers tijdens een informele vergadering in Boekarest. De stemming rond de tafel was eerder pessimistisch, vertelt hij. "Mijnheer Cox vindt blijkbaar dat er niets veranderd is, Labour vindt dat ook. Dat is geen positief signaal. Maar ik blijf optimistisch, dat is mijn karakter.”

“Ons land is klaar”

België blijft bij het standpunt dat het akkoord zoals het er nu ligt de best mogelijke oplossing is. Ons land steunt ook de bijkomende interpretatieve verklaringen en bijlagen die May en Juncker gisteravond laat nog overeenkwamen. “Als dat niet genoeg blijkt voor de Britten, zijn we altijd bereid om andere voorstellen te bekijken", zegt Reynders. “Maar ons land is ook klaar als het op 29 maart toch een Britse exit zonder akkoord zou worden.” Het Britse Lagerhuis stemt vanavond om 20 uur onze tijd.