Reynders brengt hulde aan Tshisekedi RL

02 juni 2019

02u57

Federaal minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft zaterdag hulde gebracht aan de voormalige Congolese premier en oppositieleider Etienne Tshisekedi. Na een ceremonie van drie dagen in Kinshasa is zijn begrafenis zaterdagavond beëindigd.

"Op deze dag van nationale hulde in de Democratische Republiek Congo, sluit ik me aan bij het Congolese volk en president Félix Antoine Tshisekedi, die een laatste groet brengen aan Etienne Tshisekedi, zijn actie en zijn strijd voor de democratie", aldus Reynders op Twitter.

En cette journée d'hommage national en #RDC, je m'associe à la population congolaise et au Président @fatshi13 qui saluent la mémoire d'Étienne Tshisekedi, son action & son combat pour la démocratie #ObsèquesETshisekedi didier reynders(@ dreynders) link

Tshisekedi werd zaterdag nabij Kinshasa begraven, twee jaar en vier maanden na zijn dood in België. Hij overleed op 1 februari 2017 op 84-jarige leertijd in Ukkel aan een longembolie. Zijn lichaam lag meer dan twee jaar opgebaard in een mortuarium in Elsene.

Normaliseren

De relaties tussen België en Congo lijken opnieuw verbeterd na de zoveelste crisis in 2017 en 2018 na het uitstel van de verkiezingen in Congo en de kritiek vanuit Brussel op de voormalige Congolese president Joseph Kabila.

Ondertussen hebben Brussel en Kinshasa duidelijk gesteld dat ze bereid zijn om hun bilaterale relaties te normaliseren. Zo zal ons land vanaf augustus opnieuw een ambassadeur in Congo hebben.