Reynders bezoekt Hiroshima: "België ijvert voor een verbod op kernproeven"

31 oktober 2018

Bron: Belga 0 Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) is vandaag in de Japanse stad Hiroshima. Hij herhaalde er dat ons land als niet-permanent lid van de VN-Veiligheidsraad de komende twee jaar wil ijveren voor een verbod op kernwapens.

Vicepremier Reynders kwam gisteravond aan in Hiroshima, de stad die in 1945 compleet vernield werd door de allereerste atoombom uit de geschiedenis. De stad is een symbool geworden voor de strijd tegen kernwapens. Reynders bezocht er het Vredesmonument en had een ontmoeting met de burgemeester, Kazumi Matsu. De minister sprak er ook met een overlever van het drama.

"We zullen erover waken de geest van Hiroshima in de komende twee jaar te bewaren", zei Reynders. Ons land wil zich vanuit de VN-Veiligheidsraad blijven inzetten voor een verbod op kernproeven, bijvoorbeeld in Noord-Korea, en voor de inwerkingtreding van het Verdrag voor een volledig verbod op die proeven, verzekerde hij. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nam die tekst in 1996 al aan, maar het verdrag moet nog geratificeerd worden door een aantal kernmachten (China, de VS, India, Pakistan, Iran, Israël en Noord-Korea) voor het in werking kan treden.

"Ik ben ervan overtuigd dat als Noord-Korea het verdrag onderschrijft, we een cruciale stap zetten in de richting van een volledige denuclearisering van het Koreaanse schiereiland en dat moet een van de voorwaarden zijn voor elk toekomstig akkoord", zei Reynders. Maar daarvoor moeten ook de andere landen mee, klonk het. "Als niet iedereen stappen vooruit zet, zal het moeilijk zijn om Noord-Korea te overtuigen.”