Reynders: “Bedrijven moeten zelf beslissen of ze voortgaan met Iran” kg

05 november 2018

09u58

Bron: Belga 0 Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) betreurt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen Iran. Hij benadrukt dat ons land bedrijven wil proberen te steunen indien die zaken willen blijven doen met Iran, maar het is finaal de beslissing van de ondernemingen zelf of ze willen voortdoen, stelde de minister maandag in De Ochtend op Radio 1.

Vanaf vandaag worden de nieuwe sancties van kracht. Die zijn vooral gericht tegen de olie- en financiële sector. "Spijtig", reageert vicepremier Reynders. "Wij proberen verder met de Europese Unie naar een correcte uitvoering te gaan van de nucleaire deal”. De Amerikaanse president Donald Trump besloot zich eerder uit die deal terug te trekken.



Verschillende grote bedrijven hebben al aangegeven zich te zullen terugtrekken, uit vrees voor de gevolgen van hun zaken met de VS. "Wij proberen steun te bieden aan bedrijven die willen verder gaan met Iran, maar aan het einde is het de keuze van de bedrijven zelf of ze willen verder gaan", zegt de minister.

