Revolver waarmee Vincent van Gogh zichzelf doodschoot wordt geveild Redactie

04 april 2019

10u32

Bron: AD.nl 2 De revolver waarmee kunstschilder Vincent van Gogh zichzelf van het leven zou hebben beroofd, wordt op 19 juni geveild. De wereldberoemde Nederlander pleegde in 1890 zelfmoord.

Het wapen, een 7 millimeter-revolver van het merk Lefaucheux, waarmee Van Gogh zich op 27 juli 1890 in de borst schoot, zal naar verwachting zo'n 60.000 euro opleveren, meldt kunsthandelwebsite Artnet. Het object wordt in juni aangeboden bij AuctionArt, een kunstveiling in Parijs. In 2016 was de revolver nog te zien tijdens een expositie over de schilder in het Amsterdamse Van Gogh Museum.



De revolver, die in de kunstwereld wereldberoemd is, wordt aangeboden door de familie van een plaatselijke herbergier in het Franse dorpje Auvers-sur-Oise. Van Gogh bracht bij die familie zijn laatste maanden door. Een boer vond in 1965 het wapen in een veld, waar het tientallen jaren heeft gelegen. Hij gaf het terug aan de familie van de herbergier, die het nu dus laat veilen.



Geen zelfmoord?

Onder kunsthistorici wordt over het algemeen aangenomen dat de schilder zelfmoord pleegde. Het feit dat Van Gogh in 1888 zijn eigen oor afsneed, zou bevestigen dat het toebrengen van lichamelijke schade de Nederlander niet vreemd was. Toch wordt er ook gespeculeerd dat Van Gogh zich niet zelf ombracht, maar het slachtoffer werd van twee met het vuurwapen spelende jongens.



Kunstenaar Julian Schnabel die een film maakte over Van Goghs leven, getiteld ‘At Eternity’s Gate’, meent aan de hoeveelheid schilderijen die de kunstenaar in de maanden voor zijn dood maakte te kunnen afleiden dat hij allerminst suïcidaal was. De film toont daarom ook een alternatief einde van Van Goghs leven.

Het veilinghuis wijst Schnabels redenering, gesteund door Van Gogh-kenners, waaronder het Van Gogh Museum, echter resoluut af.