Reuzewaterkrachtcentrale in Congo gaat misschien toch niet door YV

21 januari 2020

14u22

Bron: Belga 0 De geplande bouw van het Inga III-project in Congo, deel van de grootste waterkrachtcentrale van zuidelijk Afrika, zit op een dood spoor. De Spaanse bouwfirma ACS heeft zich immers teruggetrokken uit het consortium dat het project moest realiseren. Dat bevestigde het bedrijf dinsdag. ACS had een sleutelrol en dus is onduidelijk hoe het nu verder moet.

Het Grand Inga-project bestaat uit verschillende hydro-elektrische dammen op de Congo Rivier, in de buurt van de Inga-watervallen. Het plan van het project was om 40.000 megawatt aan stroom op te wekken, waarmee het de grootste waterkrachtcentrale van zuidelijk Afrika zou worden. Het waterkrachtcentralenet zou de helft van de stroom van het continent voorzien. Maar na twee dammen lijkt het project nu muurvast te zitten. Inga III, met een capaciteit van 11.000 MW, was het middelpunt en moest de stroomnetten van DR Congo, Namibië, Angola, Botswana en Zuid-Afrika met elkaar verbinden.

Maar het Spaanse bedrijf ACS heeft zich teruggetrokken uit het project. Dat gebeurde na de aankondiging van president Felix Tshisekedi dat hij een ander en kleiner ontwerp wil dan zijn voorganger Joseph Kabila.

ACS was een belangrijke speler in de samenwerking dat ook nog bestond uit het Spaanse AEE Power Holdings en China Three Gorges Corp. ACS gaf geen verklaring voor zijn terugtrekking, maar de bedrijven stelden zich wel al vragen bij de economische leefbaarheid van een kleinere dam.