Reusachtig zinkgat in centrum Rome slokt zeven wagens op, twee gebouwen ontruimd Koen Van De Sype

15 februari 2018

10u46

Bron: La Repubblica 4 Een zinkgat heeft gisteravond in het centrum van de Italiaanse hoofdstad Rome zeven wagens opgeslokt. Twee gebouwen werden preventief ontruimd. Er vielen gelukkig geen slachtoffers. De afgelopen dagen zouden er wel meldingen geweest zijn van enorm waterverlies.

De aardverschuiving gebeurde even voor 18 uur aan de via Livio Andronico in de wijk Balduina, niet ver van het Vaticaan. Zeven wagens die in de straat geparkeerd stonden, kwamen ongeveer 10 meter lager terecht. De plaats waar het zinkgat ontstond, lag naast een bouwwerf. Daar was in oktober vorig jaar de bouw van een ondergrondse parking begonnen.

Water

Enkele weken terug waren er problemen met water op de site. Ook de afgelopen dagen verdween dat op een onverklaarbare manier. Tussen 25 en 28 januari waren werken uitgevoerd, precies op de plaats waar het zinkgat ontstond. De brandweer controleerde omliggende gebouwen en ontruimde er uit voorzorg twee vlakbij de plaats van het incident. Er werden geen gewonden gemeld. (lees hieronder verder)

De afgelopen maanden maakten omwonenden al enkele keren melding van bevingen die hun huizen deden trillen. Ze zijn er niet over te spreken dat er met hun waarschuwingen aan het adres van de brandweer en de politie niets gebeurde. “Ik hoorde in onze parkeergarage water langs de muren lopen en wees ook op barsten in het wegdek”, aldus de geëvacueerde advocaat Giancarlo De Caprari. “Die laatste werden met de dag dieper. Dit was een aangekondigde ramp. Ik heb een dochtertje van drie maanden en ik weet niet waar ik nu heen moet. We voelen ons niet veilig.”

“We zullen onderzoeken wie verantwoordelijk is”, reageerde burgemeester Virginia Raggi al. “Er zijn in de twee gebouwen aan de site zo’n 20 gezinnen geëvacueerd. Het gaat om 50 tot 60 mensen.”

Onderzoek

Intussen zijn vertegenwoordigers van waterdistributeur Acea en aardgasdistributeur Italgas een onderzoek gestart. Ook het Openbaar Ministerie heeft een dossier geopend.