Resultaten eerste Democratische voorverkiezing laten uren op zich wachten door problemen met verkiezingsapp

04 februari 2020

03u55

Bron: ANP, CNN, Belga, Reuters 4 In de Amerikaanse staat Iowa kwamen maandagavond Democraten samen om hun kandidaat voor het presidentschap van de VS te kiezen. Zij mochten als eerste in het land stemmen op een van de kandidaten die het in november waarschijnlijk op zal nemen tegen president Donald Trump. De verkiezing lijkt echter op een deceptie uit te lopen. Een speciale app die de verkiezingsresultaten moest verwerken, faalde. De Democratische partij gaat vandaag (Amerikaanse tijd) geen resultaten meer bekendmaken, meldt Bloomberg. Pas morgenochtend (in België: na de middag) worden de resultaten er verwacht.

“25 procent van de kiesdistricten heeft resultaten doorgegeven, en de eerste cijfers wijzen op een opkomst die vergelijkbaar is met die van 2016", aldus een persverklaring van de Democratische Partij in Iowa. Maar volgens dezelfde partij zijn er “inconsistenties” aangetroffen in de aangeleverde gegevens. Dat komt volgens de Democraten in Iowa echter zeker niet door hackers of inmenging van buiten. Het zou simpelweg om een “rapportageprobleem” gaan. Verschillende bronnen bij de campagneteams melden echter dat zij al van de Democratische Partij in Iowa te horen hebben gekregen dat zij pas in de loop van dinsdag de officiële uitslag mogen verwachten.

Muntje opgooien

Hoewel er geen officiële resultaten zijn, doken in de loop van de avond foto's en video's op van de verschillende bijeenkomsten. In sommige districten was het een nek-aan-nerkrace tussen de verschillende kandidaten. In tenminste één district behaalden Elizabeth Warren en Pete Buttigieg precies evenveel stemmen, en moet het opgooien van een muntje de winnaar bepalen.

Buttigieg and Warren tie. Coin toss about to happen pic.twitter.com/fJVqDDN5pS John Pemble(@ johnpemble) link

Door naar New Hampshire

Ook de kandidaten konden niet blijven wachten op de uitslag. Alle kandidaten hielden al een toespraak voor hun achterban. “Want alle kandidaten gaan vannacht nog van hier naar de volgende voorverkiezingen, naar New Hampshire, om daar campagne gaan te voeren”, aldus onze correspondente Greet De Keyser. Zij is aanwezig op de ‘watch party’ van voormalig vicepresident Joe Biden, die heel optimistisch blijft over de komst van de resultaten.

“We zullen niet opgeven", aldus de strijdbare Warren. “Voor grote problemen hebben we nog grotere oplossingen. Ik ben hier vanavond omdat ik geloof dat grote dromen nog steeds uit kunnen komen", aldus de senator.

Ook Pete Buttigieg vertrekt naar New Hampshire om zijn campagne daar verder te zetten. Zijn campagneteam vertrekt in Iowa met een “gevoel van overwinning”, laat hij weten.

In Iowa worden traditiegetrouw de eerste voorverkiezingen voor de presidentsrace gehouden. In schoolpanden, buurthuizen en andere openbare gebouwen mogen zij als eerste in het land stemmen op een van de elf Democratische kandidaten.

Oud-vicepresident Joe Biden en senator Bernie Sanders zijn in de recente peilingen het populairst onder de kiezers van de staat. Maar het is lastig de uitkomst te voorspellen, omdat leden tijdens zo'n partijbijeenkomst van kandidaat mogen wisselen. Als namelijk blijkt dat een kandidaat niet de drempel haalt van 15 procent van de stemmen, mogen de kiezers van die kandidaat op iemand anders stemmen. In dit artikel leggen we precies uit hoe de voorverkiezingen in zijn werk gaan.

Trump grote winnaar bij Republikeinen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zoals verwacht met een overweldigende meerderheid de eerste voorverkiezing van de Republikeinse partij gewonnen in de staat Iowa. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

Volgens The New York Times slaagde Trump erin 96 procent van de stemmen binnen te halen, nadat de resultaten van meer dan drie vierde van de kiesdistricten bekend zijn. De tegenstanders van Trump, Joe Walsh en Bill Weld, geraakten niet boven de 2 procent. De Republikeinse partijen in verschillende staten hebben hun voorverkiezingen geannuleerd dit jaar wegens de populariteit van Trump

De campagnemanager van Trump had geen goed woord over voor de problemen bij de Democratische voorverkiezingen. “Het zou vanzelfsprekend zijn dat men aan de eerlijkheid van het proces twijfelt. En dit zijn de mensen [Democratische Partij, red.] die onze gezondheidszorg moeten runnen?", aldus campagnestrateeg Brad Parscale.