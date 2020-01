Resten van minstens 29 mensen aangetroffen in Mexicaans massagraf ADN

14 januari 2020

16u55

Bron: Belga 0 In het westen van Mexico zijn de overblijfselen van minstens 29 mensen gevonden in een massagraf. Dat heeft het parket van de deelstaat Jalisco bekendgemaakt.

De ontdekking van het massagraf op een boerderij in Tlajomulco de Zuñiga was voor het eerst aangekondigd een week geleden. Toen werd geschat dat de lichaamsdelen van 18 mensen afkomstig waren.

In het graf zijn echter nog meer overblijfselen gevonden, wat erop wijst dat minstens 29 mensen daar zijn begraven, aldus een verklaring van het parket van Jalisco. Tot dusver zijn vier slachtoffers geïdentificeerd. Sinds november zijn nog twee andere massagraven aangetroffen in het gebied, met de overblijfselen van in totaal 81 mensen.



Mexico kampt met grote criminaliteit. In de eerste elf maanden van vorig jaar zijn bijna 31.700 moorden geregistreerd in het land. Onder de grote misdaadorganisaties is onder meer het drugskartel Jalisco Nueva Generación (Nieuwe Generatie).