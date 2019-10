Resten van beruchte Amerikaanse gangster worden op oudejaar opgegraven: ligt hij echt in zijn graf of niet? KVDS

07 oktober 2019

10u57 2 Hij was een tijdgenoot van Bonnie en Clyde en Ma Barker en werd ‘Publieke Vijand #1’ genoemd. Toen John Dillinger op 22 juli 1934 door de politie doorzeefd werd bij het verlaten van een bioscoop in Chicago, was hij al een legende. En de mythe groeide alleen maar na zijn dood. Sommigen twijfelen eraan of het effectief Dillinger was die omkwam bij de schietpartij. Zij zijn ervan overtuigd dat er iemand anders in zijn graf ligt. Ook een neef en een nicht van de gangster. Zij hebben nu toelating gekregen om zijn lichaam op te graven. Om de twijfels eens en voor altijd weg te nemen.

Amper 20 jaar was Dillinger toen hij zijn eerste overval pleegde. Hij had geprobeerd om bij de Amerikaanse marine te gaan, maar was na enkele maanden gedeserteerd. En ook een poging om te trouwen en een ‘gewoon’ leven op te bouwen in Indiana, was op een sisser afgelopen.

Tralies

Hij werd echter al snel opgepakt en vloog voor 9 jaar de cel in. Achter de tralies kwam hij in contact met andere criminelen en overvallers en van hen leerde hij nog meer foute dingen. Toen hij in 1933 vrijkwam, duurde het dan ook niet lang eer hij weer overvallen ging beramen. Deze keer niet op eenvoudige kruideniers, maar wel op banken en politiekantoren, waar wapens lagen.





Nadat hij een tweede keer in een zwaarbewaakte gevangenis beland was en erin slaagde om te ontsnappen met een nepwapen dat hij gemaakt had met een stuk hout en schoensmeer, gingen zijn overvallen gewoon verder en riep justitie hem uit tot ‘Publieke Vijand #1’. Er kwam ook een prijs op zijn hoofd. In totaal zouden er 10 doden gevallen zijn bij zijn misdaden. Hij probeerde ook tot drie keer toe gedetineerden uit de gevangenis te bevrijden. (lees hieronder verder)

Dillinger kwam volgens officiële bronnen aan zijn einde toen hij op 22 juli 1934 na een voorstelling van de film ‘Manhattan Melodrama’ een bioscoop in Chicago uitwandelde. Hij was in het gezelschap van zijn vriendin Polly Hamilton en Anna Sage. Die laatste had de politie getipt omdat ze het land uitgezet dreigde te worden en de beloning op Dillingers hoofd wilde. De politie opende het vuur en de gangster werd dodelijk getroffen door drie kogels. Hij was nog maar 31. (lees hieronder verder)

Tot op vandaag twijfelen sommigen er echter aan dat het Dillinger was die toen de dood vond. Getuigen zouden achteraf verteld hebben dat ze zijn lichaam niet herkenden toen ze het een laatste grote gingen brengen. En in het autopsierapport zouden enkele eigenaardigheden gestaan hebben. Dillinger had littekens, maar die werden niet vermeld in het verslag. De lijkschouwer schreef verder dat de overledene bruine ogen had, terwijl die van de gangster grijs waren. En er werd gewag gemaakt van kinderziektes die Dillinger nooit had gehad.

Lijkschouwer

De eigenaardigheden werden later door het FBI afgedaan als fouten van de lijkschouwer. Volgens de politie hadden vingerafdrukken de identiteit van de overledene met zekerheid vastgesteld en was Dillinger geïdentificeerd door zijn zus. Die dat gedaan had aan de hand van een litteken op zijn been dat hij als kind opliep. Maar de twijfel was gezaaid. (lees hieronder verder)

Bij de non-believers ook een neef en een nicht van de beruchte gangster en zij hebben nu de toelating gevraagd én gekregen om het lichaam van Dillinger op te graven. De staat Indiana heeft daarvoor het licht op groen gezet, zo melden nieuwszenders WXIN en CNN.

Het zou gebeuren op 31 december 2019. De overblijfselen die onder de grafzerk op het Crown Hill Cemetery in Indianapolis liggen, zouden wel nog op dezelfde dag opnieuw begraven moeten worden. Volgens zowel neef Michael Thompson als nicht Carol Thompson zou er iemand anders in het graf liggen. Carol Thompson zegt zelfs dat ze bewijs gezien heeft dat de man die door de politie dood werd geschoten, iemand anders dan haar oom was.

Graf

Volgens haar is er bewijs dat de man in het graf naast een andere kleur van ogen, ook andere vingerafdrukken, andere tanden, oren en een andere vorm van hoofd heeft. “Ik ben er zeker van dat de FBI de verkeerde man heeft gedood en het is ook belangrijk om te weten te komen wie dan wél in zijn graf begraven ligt”, klinkt het.

Eenvoudig zal het niet worden, want het lichaam ligt begraven onder 4 loodzware platen van gewapend beton. De vader van Dillinger vreesde indertijd immers dat het lichaam misschien gestolen zou worden. (lees hieronder verder)

Aanvankelijk waren er plannen om de opgraving op 16 september plaats te laten vinden, maar dat lukte niet door een geschil tussen de familie en de begraafplaatsautoriteiten. Die willen het graf liefst ongemoeid laten “om de rust op de begraafplaats niet in het gedrang te brengen”.

Samenzweringscomplotten

Het FBI gelooft niets van de samenzweringscomplotten en zegt dat er “een overvloed aan informatie” is die bewijst dat Dillinger effectief stierf voor het Biograph Theater in Chicago in 1934. Die informatie werd ook gedeeld op de website van de FBI. (lees hieronder verder)

#DYK some think a stand-in was killed at the Biograph Theater instead of Dillinger?



If it sounds like a conspiracy theory, that’s because it is. A wealth of information supports Dillinger’s demise including 3 sets of fingerprints, all positively matched. FBI Chicago(@ FBIChicago) link

Over het leven van Dillinger werd overigens een film gemaakt met Johnny Depp in de hoofdrol: Public Enemies (2009).