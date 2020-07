Resten ontdekt van 11 miljoen jaar oude schildpad JTO

04 juli 2020

17u18

Bron: Belga 0 In een kleiput ten noorden van de Duitse stad Hamburg zijn overblijfselen van een ongeveer 11 miljoen jaar oude lederschildpad gevonden.

Naast de resten van de lederschildpad presenteerde het opgravingsteam ook zeeschildpadden, koralen, pijlstaartroggen, de schedel van een dolfijn en fossiele botten van een stormvogel. Alle vondsten kwamen uit diepten tussen de 8 en 20 meter onder de zeespiegel, zei opgravingsdirecteur Gerhard Höpfner.

Volgens Höpfner zijn met name de fossiele schildpadvondsten uiterst zeldzaam, aangezien de karkassen van de dode reptielen meestal door roofvissen worden opgegeten. In de put in Groß Pampau in het hertogdom Lauenburg waren eerder al miljoenen jaren oude skeletten van Walvissen, zeehonden en andere zeedieren gevonden.