Restauratie sarcofaag Toetanchamon begonnen

04 augustus 2019

18u48

Bron: anp 1 buitenland Experts zijn begonnen met de restauratie van de gouden sarcofaag van farao Toetanchamon in Caïro. Het is de eerste keer sinds de ontdekking bijna 100 jaar geleden dat de kist van de beroemde kinderkoning wordt gerestaureerd. "We verwachten dat het werk om de kist te redden minstens acht maanden zal duren", aldus Khaled al-Anani, minister van Oudheden.

Onder andere de goudlagen die van de kist zijn gevallen, moeten worden hersteld. De buitenste kist vertoont verschillende beschadigingen, zoals scheuren. De sarcofaag wordt tegen het eind van volgend jaar tentoongesteld, wanneer het Groot Egyptisch Museum in de buurt van de piramides zal worden geopend.

Toetanchamon, zoon van Echnaton, leefde 3.500 jaar geleden. Hij werd op 9-jarige leeftijd farao en stierf op 19-jarige leeftijd. Zijn gebalsemde lijk overleefde duizenden jaren in de sarcofaag. In 1922 ontdekte de Britse archeoloog Howard Carter zijn grafkamer in de Vallei der Koningen en deed daarmee de meest spectaculaire ontdekking van de twintigste eeuw. Hij opende de sarcofaag in 1925 en verwijderde onder andere het gouden dodenmasker van Toetanchamons mummie.