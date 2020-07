Restaurants Hongkong toch weer open na onbedoelde overlast ISA

30 juli 2020

10u13

Bron: ANP 0 Inwoners van Hongkong mogen ondanks de coronacrisis toch weer gaan ontbijten of lunchen in restaurants. De autoriteiten in de metropool draaien maatregelen terug die mensen dwongen op de stoep, onder bruggen of in stadsparken te eten.

In Hongkong mochten mensen sinds woensdag alleen nog eten afhalen bij restaurants. Daardoor moesten veel mensen noodgedwongen lunchen in de openbare ruimte, ondanks de regen en de hitte.

"Het is hinderlijk, maar we hebben geen keus vanwege Covid-19", zei een 40-jarige bouwvakker tegen de krant South China Morning Post. "Normaliter zouden we naar een horecazaak in de buurt gaan om even te zitten, te ontspannen en af te koelen in een ruimte met airconditioning."

De plaatselijke autoriteiten gooien nu het roer om vanwege de overlast. Restaurants mogen vanaf vrijdag weer klanten ontvangen tijdens ontbijt- en lunchtijd. Ze moeten wel op halve capaciteit draaien en er mogen maximaal twee personen aan een tafel zitten.

De overheid opende donderdag ook negentien gemeenschapscentra. Die zijn een paar uur per dag open en zijn bedoeld voor mensen die niet op hun werk kunnen lunchen.