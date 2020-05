Restaurants en cafés in Denemarken weer open KVE

18 mei 2020

14u09

Bron: Belga 0 De Denen kunnen sinds maandag weer naar cafés en restaurants. De ongeveer twee maanden geleden door de coronacrisis gesloten ondernemingen mochten aan het begin van de week weer open, maar moeten wel voldoende afstand tussen de gasten garanderen.

Hetzelfde geldt voor kerken, moskeeën en synagogen, die ook weer open mochten. De leerlingen van een aantal leerjaren hervatten maandag hun lessen in de klas in Denemarken. Sportscholen, nachtclubs en concertzalen blijven nog dicht tot begin augustus.

Denemarken heeft grote vorderingen gemaakt in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus en bevindt zich momenteel in de tweede fase van de versoepeling van de maatregelen. In fase een waren midden april de crèches, kleuterscholen en scholen tot en met het vijfde leerjaar geopend, in fase twee was de hele detailhandel al een week geleden geopend.

Een besluit over het openen van de Deense grenzen met Duitsland, Noorwegen en Zweden moet nog genomen worden. Premier Mette Frederiksen had vorige week echter gezegd dat ze mogelijk binnenkort toeristen het land in zal laten die een vakantiehuis hebben gehuurd of een hotelreservering hebben. Op 1 juni komt ze met nieuwe informatie over de grenssituatie.

