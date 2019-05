Restaurantketen Jamie Oliver maakt zich op voor faillissement: 1.300 banen bedreigd KVDS

21 mei 2019

12u41

Bron: Sky News 0 Buitenland De restaurantketen van de Britse tv-kok Jamie Oliver heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat heeft het bedrijf van de bekende chef zelf gemeld na berichten in de Britse media. Uitstel van betaling is vaak een voorbode van een faillissement. Er zouden 1.300 banen bedreigd zijn.

Twee jaar geleden werd een faillissement voor de Britse vestigingen van Jamie’s Italian nog afgewend door een herstructurering, maar nu zou het er minder goed uitzien. Er zijn nog 25 zaken in Groot-Brittannië.

The Naked Chef

Bij het faillissement zouden ook de overblijvende Barbecoa-fillialen van Oliver in Groot-Brittannië betrokken zijn - klassieke steakrestaurants - en Fifteen in Londen, de zaak die The Naked Chef opende toen hij jaren geleden bekend werd en waarin kansarme jongeren een opleiding tot horecaprof kregen.





Volgens een woordvoerder van de Jamie Oliver Group zou KPMG het faillissement afhandelen. Het gaat voor alle duidelijkheid alleen om de Britse vestigingen van de keten: de internationale vestigingen en de vestiging van Fifteen in het Britse Cornwall - bijna allemaal franchises - zouden er niet bij betrokken zijn. Evenmin als Jamie Oliver Holdings, dat de mediabelangen van de chef - onder meer zijn kookboeken - behartigt.

Oliver reageerde intussen al op het nieuws. “Ik vind het enorm jammer dat het zo afloopt", klinkt het. “Ik wil al het personeel en onze toeleveranciers bedanken, die 10 jaar lang hun hart en ziel in de zaak hebben gelegd. Ik weet dat het voor alle betrokkenen bijzonder moeilijk is. Ik wil ook alle klanten bedanken, die in het afgelopen decennium langs zijn geweest en ons gesteund hebben. Het was een eer om voor jullie te koken.”

Passie

“We hebben Jamie’s Italian in 2008 gelanceerd met als doel het middensegment van de restaurantsector in het Verenigd Koninkrijk op een positieve manier door elkaar te schudden, met een betere prijs-kwaliteit en kwalitatievere ingrediënten. We wilden ook de beste zijn als het om dierenwelzijn ging en een ongelofelijk team verzamelen dat mijn passie deelde voor lekker eten een goede service. En dat hebben we ook gedaan.”

Vermoedelijk zal curator KPMG nu op zoek gaan naar een overnemer, maar het bedrijf geeft voorlopig geen commentaar.

Olivers volledige zakenimperium, waar ook zijn tv-programma’s en internetvideokanaal onder vielen, was enkele jaren geleden nog goed voor een omzet van bijna 160 miljoen pond. Daarvan was driekwart afkomstig van Jamie’s Italian.