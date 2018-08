Restaurant weigert kinderen na 17 uur: "Zo creëren we rust voor onze klanten" HR

16 augustus 2018

15u21

Bron: Hannoveriche Allgemeine, Nordkurier 6 De beslissing van een Duits restaurant om na 17 uur geen kinderen meer toe te laten, lokt veel verontwaardiging uit. "Kinderhater", klinkt het. De uitbater ziet het probleem niet. "Zo creëren we rust voor onze klanten", zegt hij.

Restaurant Oma's Küche und Quartier ligt op Rügen, het grootste eiland van Duitsland. Op haar website prijst het zichzelf aan als 'het eerste kindervrije restaurant in de streek' en 'gespecialiseerd in rust en ontspanning'. Voor de deur staat dan ook een bord met de tekst 'adults only'. Vanaf 17 uur mogen er geen kinderen onder de 15 jaar meer binnen. Dat lokt veel verontwaardiging uit.

Uitbater Rudolf Markl (64) zegt dat hij er lang over heeft nagedacht. "Maar sommige kinderen zijn slecht opgevoed. Ze roepen, en dat is storend voor andere klanten en het personeel. Wij zorgen nochtans al jaren dat er kleurboekjes zijn, kindermenu's en spelletjes. Maar zonder succes, en voor mij was de maat nu vol. Ik heb ook overwogen om ook al voor 17 uur kinderen te weigeren, maar dat zou discriminerend zijn ten opzichte van zij die wel goede manieren hebben."

Kinderhater

"Ik vind dit allesbehalve familievriendelijk", zegt eilandbewoonster Tine Mar. "Waarom zou ik er 17 uur naartoe gaan, als ik weet dat ik vanaf een bepaald moment niet meer welkom ben." Op het internet zijn de reacties nog veel heviger. Daar wordt Rudolf Markl weggezet als 'kinderhater'. Zelf blijft hij er kalm onder. "De opvoeding van veel ouders laat nu eenmaal te wensen over. En dat stoort onze klanten. En als kinderen hier rondlopen, zorgt dat voor gevaarlijke situaties, ook voor het personeel. De vrijheid van mensen met kinderen stopt waar die van mensen zonder kinderen wordt ingeperkt." Hier en daar is er trouwens ook wel begrip voor de beslissing. Zelfs bij mensen die zelf ook kinderen hebben.