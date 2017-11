Restaurant verbiedt kinderen: "Te veel ouders kunnen hun kroost niet onder controle houden" EP

Bron: Facebook, News.com.au 82 Facebook Dit bordje op de deur van het restaurant heeft kwaad bloed gezet bij heel wat mama's in Florida. Een pizzarestaurant heeft zich de woede van heel wat mama’s op de hals gehaald door een opvallend bord aan de ingang: "kinderen niet welkom". “Dit is een schande”, reageren heel wat mama’s op social media. Anderen menen dan weer dat het restaurant helemaal gelijk heeft.

Troy Taylor opende zijn pizzeria Hampton Station in Tampa Bay in 2015. Toen was het een familierestaurant waar kinderen graag gezien waren. Maar Taylor zegt dat heel wat ouders hun kinderen niet onder controle kunnen houden en dat hij daarom wel actie moest ondernemen. "Op een dag besloot ik dat het genoeg was. We bevinden ons op een drukke straat en het terras is niet afgeschermd van de weg. Een kind liep hier onlangs gevaar en had ernstig gewond kunnen raken. Het is hier een kwestie van verantwoordelijk en veiligheid. Die dag na dat incident dacht ik dat zoiets nooit meer mocht gebeuren. We serveren alcohol en dat in combinatie met loslopende kinderen blijkt erg gevaarlijk te zijn.”

Discriminatie

Op social media blijven de boze reacties niet uit. “Dit is toch discriminatie?” , menen heel wat mama's. Anderen hebben dan weer begrip voor de beslissing van de uitbater en menen dat er nog voldoende kindvriendelijke plekken in de buurt zijn.

In ieders belang

Taylor reageerde op een reactie van een boze mama dat het een van de moeilijkste beslissingen in zijn carrière was. “Maar ik kon niet leven met het idee dat een kind gewond zou kunnen raken in mijn restaurant. We hebben hier bijzonder leuke kinderen over de vloer gehad, en ik ga ze missen, maar ik heb deze beslissing voor ieders welzijn genomen. ”

Een ander restaurant in de buurt, Southern Brewing and Winemaking heeft aangegeven hetzelfde probleem te ervaren. De uitbaters hebben echter een andere oplossing dan een kinderverbod: ze hebben regels opgesteld om lopen, roepen en ander wangedrag van kinderen af te moedigen. “We zijn absoluut een familievriendelijk restaurant, en we willen geen verbod opleggen. Maar er zijn wel wat regels nodig”, aldus verantwoordelijke Charlies McElmann. “Ik denk dat mensen tegenwoordig hun kinderen niet meer durven straffen. Zeker niet in het openbaar.”